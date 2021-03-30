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    Американський аналітик прогнозує рекордне подорожчання біткоїну

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    Вартість Bitcoin може зрости у сім разів - Американський аналітик прогнозує рекордне подорожчання біткоїну
    Вартість Bitcoin може зрости у сім разів

    Відомий американський аналітик вважає, що до кінця року ціна біткоїну може сягнути 400 тисяч доларів

    Аналітик Bloomberg Майк Макглоун заявив, що вартість біткоїну в 2021 році досягне $400 тисяч. Це в сім разів більше, ніж поточна вартість криптовалюти.

    На момент публікації новини біткоїн торгується на позначці близько $56 тисяч.

    Курс біткоїну
    Курс біткоїну

    Макглоун опублікував в Twitter графік, на якому порівняв поточну ситуацію на ринку з ситуацією в 2013 та 2017 роках. Ці роки були обрані через те, що тоді біткоїн досягав піків вартості. Тобто, якщо враховувати поведінку криптовалюти в минулому, можна розраховувати на її пікову вартість в 2021 році в на рівні $400 тисяч.

    Аналітик відзначив, що стрибок в 2021 році може перетворити біткоїн в безризиковий актив.

    Нагадаємо, в цьому році BTC вже встановлював рекорди за ціною. Криптовалюта навіть змогла досягти позначки в $60 тисяч.

    Теги: Біткоїн криптовалюта
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