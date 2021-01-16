  1. Головна
  2. Техно
  3. HiTech
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    HiTech

    Apple захотіла оновити дизайн iMac вперше з 2012 року

    • Розсилка
    Apple захотіла оновити дизайн iMac вперше з 2012 року

    Apple планує випустити в кінці 2021 року дві версії iMac

    У поточному році компанія Apple хоче вперше з 2012 року оновити дизайн своїх настільних комп'ютерів iMac.

    Про це стало відомо агентству Bloomberg від анонімного джерела.

    За його інформацією, Apple планує випустити в кінці 2021 року дві версії iMac під кодовою назвою J456 і J457, замінивши існуючі 21,5-дюймові і 27-дюймові моделі.

    У нових моделей планується зменшити товсті чорні рамки навколо екрану і наблизити їх дизайн до дизайну монітора Apple Pro Display XDR.

    Крім того, у нових iMac буде плоска задня частина на відміну від зігнутої задньої частини у нинішніх моделей.

    Нові продукти будуть випущені в рамках радикального перегляду лінійки персональних комп'ютерів Apple. Компанія переходить з мікросхем Intel на свої власні процесори Apple Silicon.

    Крім того, джерело розповіло, що компанія також працює над парою нових ноутбуків Mac Pro. Представник Apple відмовився від коментарів для агентства.

    Теги: продукти Apple
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies