Apple захотіла оновити дизайн iMac вперше з 2012 року

Apple планує випустити в кінці 2021 року дві версії iMac

У поточному році компанія Apple хоче вперше з 2012 року оновити дизайн своїх настільних комп'ютерів iMac.

Про це стало відомо агентству Bloomberg від анонімного джерела.

За його інформацією, Apple планує випустити в кінці 2021 року дві версії iMac під кодовою назвою J456 і J457, замінивши існуючі 21,5-дюймові і 27-дюймові моделі.

У нових моделей планується зменшити товсті чорні рамки навколо екрану і наблизити їх дизайн до дизайну монітора Apple Pro Display XDR.

Крім того, у нових iMac буде плоска задня частина на відміну від зігнутої задньої частини у нинішніх моделей.

Нові продукти будуть випущені в рамках радикального перегляду лінійки персональних комп'ютерів Apple. Компанія переходить з мікросхем Intel на свої власні процесори Apple Silicon.

Крім того, джерело розповіло, що компанія також працює над парою нових ноутбуків Mac Pro. Представник Apple відмовився від коментарів для агентства.