Нова версія Windows 10 може «вбити» комп’ютер

У новій версії Windows 10 під час друку документів комп’ютер переходить в режим «екран смерті»

Чергове оновлення Windows 10 виявилася вкрай невдалим для багатьох офісних співробітників по всьому світу. Мова йде про оновлення безпеки в березні 2021 року. Під час спроби відправити на друк документ з Microsoft Word, Notepad або інших додатків з'являється «екран смерті», і комп'ютер перезавантажується.

Масштаби поки визначити складно, але видання Windows Latest наводить коментар свого читача, компанія якого зіткнулася з цією помилкою.

«Оновлення призводить до синього екрану при спробі друкувати з драйверами Kyocera Universal Print. Ми підтвердили вже 20 таких випадків від чотирьох різних клієнтів, хоча робочий день почався всього годину назад », - говориться в коментарі.

Схоже, система якимось чином конфліктує з драйверами принтерів, тому що проблема спостерігається тільки при роботі з моделями певних виробників: в їх числі Kyocera, Ricoh і Zebra.

У деяких випадках допомогло використання принтера іншого бренду, але не у всіх під рукою є дві різні моделі.

Багатьом користувачам допомогло вилучення останнього патча поновлення Windows. Для цього виберіть «Налаштування» → «Оновлення та безпеку» → «Перегляд журналу оновлень» → «Видалити оновлення». Знайдіть у списку KB5000802 і виберіть «Видалити» в контекстному меню.

Microsoft визнала проблему і вивчає її, але поки не надала навіть приблизних термінів виходу патча з виправленням.