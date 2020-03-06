Коли в метро Києва з’явиться швидкісний інтернет



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Київський метрополітен

Оператори мобільного зв’язку запускають 4G в підземці Києва

Найбільші мобільні оператори України запускають швидкісний інтернет в метро Києва. 4G вже доступний на станції Академмістечко.

Сумарна вартість інвестицій для запуску 4G в київському метро від трьох мобільних операторів України складає $20 млн. Тендер на будівництво мережі 4G виграла китайська Huawei.

Надалі 4G в київському метро будуть розвивати від кінцевих станцій – по три на кожній гілці. Наприклад, на червоній гілці він незабаром з'явиться на станціях Житомирська і Святошин.

Поширення 4G в метро може піти за двома сценаріями. При оптимістичному оператори завершать розгортання інтернету на станціях за 1-2 місяці. При песимістичному можна очікувати покриття трьох станцій на кожній гілці за півроку, а повного покриття – до кінця 2020 року.

За яким сценарієм розгортатиметься 4G стане відомо на найближчій сесії Київради, яка відбудеться 12 березня. Депутати повинні прийняти рішення про плату операторів за доступ до інфраструктури міста, включаючи метрополітен.