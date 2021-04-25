Російські окупанти блокують п’ять пунктів в’їзду-виїзду на лінії розмежування

Щоденно пропускні операції здійснювалися лише в КПВВ «Станиця Луганська»

Російсько-окупаційні війська залишають повністю заблокованими дорожні коридори у 5 контрольних пунктах в’їзду-виїзду – «Щастя», «Золоте», «Гнутове», «Майорське» та «Мар’їнка». Про це ідеться у повідомленні пресцентру Операції об’єднаних сил у facebook.

За розпорядженням Командувача об’єднаних сил на лінії розмежування всі КПВВ щоденно, з 8.00 до 16.00, відкриті для пропуску. Водночас, фактичний пропуск здійснювався лише у двох з них. Рух дорожнім коридором до контрольного пункту «Новотроїцьке» окупанти відкривають лише двічі на тиждень. При цьому, російські найманці перешкоджають вільному переміщенню людей, суттєво обмежуючи пасажиропотік», – ідеться у повідомленні.

Українські військовики зауважують, щоденно пропускні операції здійснювалися лише в КПВВ «Станиця Луганська». Пасажиропотік там, порівняно з попереднім тижнем, збільшився на 10%.

«Через КПВВ прослідували 179 громадян та 24 транспортних засоби у бік тимчасово окупованої частини Донеччини, а 255 громадян та 44 транспортних засобів – у напрямку контрольованої території.

Крім того, проросійські бойовики не допустили на тимчасово окуповану територію України 22 громадянина. Прикордонники забезпечили їх повернення на контрольовану територію», – сказано у дописі.

Раніше Державна прикордонна служба не впустила до України російського блогера та заборонила в'їзд на три роки через відвідування тимчасово окупованого Криму.

Крім того, на початку квітня прикордонники не пустили російських моряків в Україну. Громадяни РФ незаконно відвідували окупований Крим восени минулого року.

Також прикордонники пояснили, чому не впускають білорусів. Часто ті просто не можуть пояснити мету свого візиту.

Також прокуратура Автономної Республіки Крим порушила кримінальне провадження щодо 23 російських артистів, яких звинувачують у незаконному в'їзді на анексований Росією півострів.