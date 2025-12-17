Іудейське свято Ханука: історія свята, традиції та звичаї, привітання у прозі, віршах та листівках

Сьогодні починається святкування Хануки, яка триває вісім днів

Ханука – це іудейське свято, яке відзначають євреї всього світу. Його також називають «Свято восьми свічок» або «Свято вогнів», а головним символом є світильник ханукія з запаленими вісьмома свічками.

Ханука – одне з найрадісніших свят юдейського календаря, яке символізує перемогу світла над темрявою, віри над страхом та духовної стійкості над переслідуваннями. Щороку воно відзначається протягом восьми днів, зазвичай у грудні. Ханука нагадує про важливість віри, стійкості та єдності родини й громади. Світло менори символізує перемогу добра над злом та підтримку надії навіть у найтемніші часи.

Коли святкують Хануку 2025

Традиційно святкування Хануки триває вісім днів. Починається воно 25 числа місяця кіслева, який відповідає листопаду – грудню. Ханука в 2025 році починається ввечері 14 грудня і закінчується ввечері 22 грудня. Це єврейське свято чуда і перемоги добра над злом.

Історія свята Вогнів

Свято сягає корінням у часи, коли Іудея була під владою греків. У 175-164 роках роках до н.е. Іудеєю правив цар Антіох IV, який забороняв євреям вивчати Тору, дотримуватися іудейських традиції і розорив їхні храми. Тоді народ підняв повстання, що тривало три роки. Євреї здобули перемогу і скинули Антіоха, але під час повстання їхні святині були спаплюжені.

Після перемоги євреї піднялися на Храмову гору, щоб очистити і освятити осквернений Єрусалимський храм. Для цього потрібно було ритуальне масло, але його залишилося тільки на один день. Але сталося «диво Хануки» – лампада, запалена в храмі, горіла всі вісім днів, і цього вистачило, щоб повністю освятити храм.

На згадку про це люди запалюють вісім свічок, дякують Богові за диво і підтримку.

Традиції і звичаї

Головним символом Хануки є менора – восьмисвічник із дев’ятим додатковим свічником (шамашем). Кожного дня святою свічкою запалюють одну нову свічку.

Протягом восьми днів євреї запалюють свічки у ханукії, щодня додаючи по одній: на перший день запалюють одну свічку, на другий – дві і так далі. Свічки встановлюють справа наліво, а запалюють зліва направо. Запалені перед заходом сонця свічки повинні горіти не менше 30 хвилин після настання темряви.

Світло ханукальних свічок не можна використовувати в побутових цілях, наприклад, для роботи, читання тощо.

Заповідь запалювання ханукальних світильників обов'язкова для всіх, незалежно від матеріально становища. Після Хануки потрібно спалити масло і гноти, які залишилися.

У синагогах протягом восьми днів читають молитву подяки «Галель». Зберігся звичай виставляти на це свято ханукію у вікно, щоб перехожі могли її бачити. Так люди розповідають про «оприлюднення дива».

Інші традиції включають:

приготування страв із олією, наприклад, латкес (картопляні оладки) і суфганіот (пончики з джемом);

гру в дрейдл — спеціальний чотиристоронній волан, на кожній грані якого символи, що мають сакральне значення;

обмін подарунками та благодійність.

Як відзначають Хануку

Єврейські сім’ї влаштовують пишні застілля в ці дні. На Хануку готують оладки, пончики з дріжджового тіста («суфганійот») із різними начинками та латкес (наші деруни).

Дітям у ці дні дарують кишенькові гроші «Хануке-ґелт» та іграшки, пригощають їх солодощами.

Під час цього свята прийнято грати в ханукальну дзигу (дрейдл), на кожній із чотирьох граней якої написана перша буква слів фрази «Диво велике було тут» (якщо святкують в Ізраїлі) або «Диво велике було там» (у діаспорі).

Увесь час, поки горять ханукії, жінкам заборонено працювати – це символ глибокої вдячності жінок за чудо Хануки Всевишньому, оскільки знущання, яким піддавалися жінки під час грецького панування, були дуже важкими.

У дні Хануки заборонено оплакувати померлих. Це свято присвячують живим родичам – своїй родині, рідним і друзям. У дні Хануки не заведено постити і дотримуватися суворих дієт.

Привітання з Ханукою 2025 у прозі

Вітаю з Ханукою! Нехай кожен день свята приносить світло, надію, тепло в серце та благополуччя у ваш дім.

***

Вітаю з Ханукою! Бажаю, щоб яскраве полум’я свічок вселяло добру надію, любов та радість у кожній миті життя.

***

З Ханукою! Нехай світло святкових свічок висвітлює вам шлях, наповнює серце миром і гармонією.

***

Вітаю зі світлим святом Хануки! Бажаю, щоб домашнє вогнище завжди було теплим, а родина – щасливою й благополучною.

***

Бажаю світлого та радісного святкування Хануки! Нехай запалені свічки принесуть у ваш дім мир, любов та достаток.

***

З Ханукою! Нехай кожна свічка символізує нові надії, здійснення мрій і теплі зустрічі з рідними.

***

Вітаю з Ханукою! Бажаю веселого свята, яскравих посмішок та душевного тепла в колі близьких людей.

***

З Ханукою вас вітаю! Нехай свято світла проганяє темряву, додає сил і життєвої наснаги.

***

Нехай світло ханукальних свічок зігріває серця, надихає на добрі справи та дарує відчуття радості й миру.

***

Веселої та доброї Хануки! Нехай у вашому домі завжди буде тепло, щастя та любов.

***

Зі світлим святом Хануки! Нехай вогники ханукії принесуть у ваш дім мир, тепло та надію, а кожен день свята наповниться вірою.

***

Вітаю з Ханукою! Нехай це свято нагадує, що навіть маленьке світло здатне розігнати велику темряву.

***

Щасливої Хануки! Бажаю вам духовної сили, внутрішнього спокою та благословення.

***

Зі світлим святом Хануки! Нехай світло свічок зігріває душу і єднає родину.

***

Вітаю зі святом Хануки! Нехай у ці дні світло перемоги добра над темрявою надихає вас на мудрі рішення, щирі вчинки та добрі справи.

Привітання з Ханукою у віршах

Свято Ханукі приходить,

Свічки в домі запалюй.

Зло, образи, невдачі –

Ти з серця відпускай.

Світле свято нехай подарує

Щастя всій твоїй родині!

***

Бажаю тобі у світле свято Хануки

Величезного щастя й добрих звісток,

Щоб кожна мить була світлою й ясною,

А серце повнилося радістю й теплом!

***

Зі святом Хануки вітаю!

Нехай вогонь свічок від смутку проганяє тьму,

Нехай віра й надія в серці палають,

І радість в кожнім домі буде!

***

З Ханукою вас вітаю,

І яскравого світла бажаю!

Нехай добро й любов у серцях панують

І кожен день свято приносить!

***

Всіх з Ханукою вітаю,

Радості й добра бажаю!

Світильники чарівні запалимо –

І святу пісню разом заспіваємо!

***

Готуйте свічки, дорогі,

Уже Хануку зустрічати пора!

Нехай будуть думки всі благі,

Щастя й любов хай панують у домі!

***

У вечір Хануки святий

Нехай горять повсюди свічки!

Нехай любов і мир у серцях живуть,

А світло не гасне ні на мить!

***

Світле свято Хануки

Щастя нехай подарує,

Радість невпинна хай збуде всі бажання,

А дім буде повною чашею!

***

Ханука нас знову відвідала!

Нехай ясне світло свічок

Наповнить ваш дім теплом і затишком,

А печалі відійдуть у тінь!

***

У свято світла й вогнів

Я бажаю багато щастя!

Запали свічку якнайшвидше,

Щоб негоди йдуть далеко!

Привітання з Ханукою у яскравих листівках