Іудейське свято Ханука: історія свята, традиції та звичаї, привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні починається святкування Хануки, яка триває вісім днів
Ханука – це іудейське свято, яке відзначають євреї всього світу. Його також називають «Свято восьми свічок» або «Свято вогнів», а головним символом є світильник ханукія з запаленими вісьмома свічками.
Ханука – одне з найрадісніших свят юдейського календаря, яке символізує перемогу світла над темрявою, віри над страхом та духовної стійкості над переслідуваннями. Щороку воно відзначається протягом восьми днів, зазвичай у грудні. Ханука нагадує про важливість віри, стійкості та єдності родини й громади. Світло менори символізує перемогу добра над злом та підтримку надії навіть у найтемніші часи.
Коли святкують Хануку 2025
Традиційно святкування Хануки триває вісім днів. Починається воно 25 числа місяця кіслева, який відповідає листопаду – грудню. Ханука в 2025 році починається ввечері 14 грудня і закінчується ввечері 22 грудня. Це єврейське свято чуда і перемоги добра над злом.
Історія свята Вогнів
Свято сягає корінням у часи, коли Іудея була під владою греків. У 175-164 роках роках до н.е. Іудеєю правив цар Антіох IV, який забороняв євреям вивчати Тору, дотримуватися іудейських традиції і розорив їхні храми. Тоді народ підняв повстання, що тривало три роки. Євреї здобули перемогу і скинули Антіоха, але під час повстання їхні святині були спаплюжені.
Після перемоги євреї піднялися на Храмову гору, щоб очистити і освятити осквернений Єрусалимський храм. Для цього потрібно було ритуальне масло, але його залишилося тільки на один день. Але сталося «диво Хануки» – лампада, запалена в храмі, горіла всі вісім днів, і цього вистачило, щоб повністю освятити храм.
На згадку про це люди запалюють вісім свічок, дякують Богові за диво і підтримку.
Традиції і звичаї
Головним символом Хануки є менора – восьмисвічник із дев’ятим додатковим свічником (шамашем). Кожного дня святою свічкою запалюють одну нову свічку.
Протягом восьми днів євреї запалюють свічки у ханукії, щодня додаючи по одній: на перший день запалюють одну свічку, на другий – дві і так далі. Свічки встановлюють справа наліво, а запалюють зліва направо. Запалені перед заходом сонця свічки повинні горіти не менше 30 хвилин після настання темряви.
Світло ханукальних свічок не можна використовувати в побутових цілях, наприклад, для роботи, читання тощо.
Заповідь запалювання ханукальних світильників обов'язкова для всіх, незалежно від матеріально становища. Після Хануки потрібно спалити масло і гноти, які залишилися.
У синагогах протягом восьми днів читають молитву подяки «Галель». Зберігся звичай виставляти на це свято ханукію у вікно, щоб перехожі могли її бачити. Так люди розповідають про «оприлюднення дива».
Інші традиції включають:
- приготування страв із олією, наприклад, латкес (картопляні оладки) і суфганіот (пончики з джемом);
- гру в дрейдл — спеціальний чотиристоронній волан, на кожній грані якого символи, що мають сакральне значення;
- обмін подарунками та благодійність.
Як відзначають Хануку
Єврейські сім’ї влаштовують пишні застілля в ці дні. На Хануку готують оладки, пончики з дріжджового тіста («суфганійот») із різними начинками та латкес (наші деруни).
Дітям у ці дні дарують кишенькові гроші «Хануке-ґелт» та іграшки, пригощають їх солодощами.
Під час цього свята прийнято грати в ханукальну дзигу (дрейдл), на кожній із чотирьох граней якої написана перша буква слів фрази «Диво велике було тут» (якщо святкують в Ізраїлі) або «Диво велике було там» (у діаспорі).
Увесь час, поки горять ханукії, жінкам заборонено працювати – це символ глибокої вдячності жінок за чудо Хануки Всевишньому, оскільки знущання, яким піддавалися жінки під час грецького панування, були дуже важкими.
У дні Хануки заборонено оплакувати померлих. Це свято присвячують живим родичам – своїй родині, рідним і друзям. У дні Хануки не заведено постити і дотримуватися суворих дієт.
Привітання з Ханукою 2025 у прозі
Вітаю з Ханукою! Нехай кожен день свята приносить світло, надію, тепло в серце та благополуччя у ваш дім.
***
Вітаю з Ханукою! Бажаю, щоб яскраве полум’я свічок вселяло добру надію, любов та радість у кожній миті життя.
***
З Ханукою! Нехай світло святкових свічок висвітлює вам шлях, наповнює серце миром і гармонією.
***
Вітаю зі світлим святом Хануки! Бажаю, щоб домашнє вогнище завжди було теплим, а родина – щасливою й благополучною.
***
Бажаю світлого та радісного святкування Хануки! Нехай запалені свічки принесуть у ваш дім мир, любов та достаток.
***
З Ханукою! Нехай кожна свічка символізує нові надії, здійснення мрій і теплі зустрічі з рідними.
***
Вітаю з Ханукою! Бажаю веселого свята, яскравих посмішок та душевного тепла в колі близьких людей.
***
З Ханукою вас вітаю! Нехай свято світла проганяє темряву, додає сил і життєвої наснаги.
***
Нехай світло ханукальних свічок зігріває серця, надихає на добрі справи та дарує відчуття радості й миру.
***
Веселої та доброї Хануки! Нехай у вашому домі завжди буде тепло, щастя та любов.
***
Зі світлим святом Хануки! Нехай вогники ханукії принесуть у ваш дім мир, тепло та надію, а кожен день свята наповниться вірою.
***
Вітаю з Ханукою! Нехай це свято нагадує, що навіть маленьке світло здатне розігнати велику темряву.
***
Щасливої Хануки! Бажаю вам духовної сили, внутрішнього спокою та благословення.
***
Зі світлим святом Хануки! Нехай світло свічок зігріває душу і єднає родину.
***
Вітаю зі святом Хануки! Нехай у ці дні світло перемоги добра над темрявою надихає вас на мудрі рішення, щирі вчинки та добрі справи.
Привітання з Ханукою у віршах
Свято Ханукі приходить,
Свічки в домі запалюй.
Зло, образи, невдачі –
Ти з серця відпускай.
Світле свято нехай подарує
Щастя всій твоїй родині!
***
Бажаю тобі у світле свято Хануки
Величезного щастя й добрих звісток,
Щоб кожна мить була світлою й ясною,
А серце повнилося радістю й теплом!
***
Зі святом Хануки вітаю!
Нехай вогонь свічок від смутку проганяє тьму,
Нехай віра й надія в серці палають,
І радість в кожнім домі буде!
***
З Ханукою вас вітаю,
І яскравого світла бажаю!
Нехай добро й любов у серцях панують
І кожен день свято приносить!
***
Всіх з Ханукою вітаю,
Радості й добра бажаю!
Світильники чарівні запалимо –
І святу пісню разом заспіваємо!
***
Готуйте свічки, дорогі,
Уже Хануку зустрічати пора!
Нехай будуть думки всі благі,
Щастя й любов хай панують у домі!
***
У вечір Хануки святий
Нехай горять повсюди свічки!
Нехай любов і мир у серцях живуть,
А світло не гасне ні на мить!
***
Світле свято Хануки
Щастя нехай подарує,
Радість невпинна хай збуде всі бажання,
А дім буде повною чашею!
***
Ханука нас знову відвідала!
Нехай ясне світло свічок
Наповнить ваш дім теплом і затишком,
А печалі відійдуть у тінь!
***
У свято світла й вогнів
Я бажаю багато щастя!
Запали свічку якнайшвидше,
Щоб негоди йдуть далеко!
Привітання з Ханукою у яскравих листівках
