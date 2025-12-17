Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Іудейське свято Ханука: історія свята, традиції та звичаї, привітання у прозі, віршах та листівках

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Іудейське свято Ханука: історія свята, традиції та звичаї, привітання у прозі, віршах та листівках
Ханука 2025 – 14 грудня до 22 грудня
колаж: glavcom.ua

Сьогодні починається святкування Хануки, яка триває вісім днів

Ханука – це іудейське свято, яке відзначають євреї всього світу. Його також називають «Свято восьми свічок» або «Свято вогнів», а головним символом є світильник ханукія з запаленими вісьмома свічками.

Ханука – одне з найрадісніших свят юдейського календаря, яке символізує перемогу світла над темрявою, віри над страхом та духовної стійкості над переслідуваннями. Щороку воно відзначається протягом восьми днів, зазвичай у грудні. Ханука нагадує про важливість віри, стійкості та єдності родини й громади. Світло менори символізує перемогу добра над злом та підтримку надії навіть у найтемніші часи.

Коли святкують Хануку 2025

Традиційно святкування Хануки триває вісім днів. Починається воно 25 числа місяця кіслева, який відповідає листопаду – грудню. Ханука в 2025 році починається ввечері 14 грудня і закінчується ввечері 22 грудня. Це єврейське свято чуда і перемоги добра над злом.

Історія свята Вогнів

Свято сягає корінням у часи, коли Іудея була під владою греків. У 175-164 роках роках до н.е. Іудеєю правив цар Антіох IV, який забороняв євреям вивчати Тору, дотримуватися іудейських традиції і розорив їхні храми. Тоді народ підняв повстання, що тривало три роки. Євреї здобули перемогу і скинули Антіоха, але під час повстання їхні святині були спаплюжені.

Після перемоги євреї піднялися на Храмову гору, щоб очистити і освятити осквернений Єрусалимський храм. Для цього потрібно було ритуальне масло, але його залишилося тільки на один день. Але сталося «диво Хануки» – лампада, запалена в храмі, горіла всі вісім днів, і цього вистачило, щоб повністю освятити храм.

На згадку про це люди запалюють вісім свічок, дякують Богові за диво і підтримку.

211

Традиції і звичаї

Головним символом Хануки є менора – восьмисвічник із дев’ятим додатковим свічником (шамашем). Кожного дня святою свічкою запалюють одну нову свічку.

Протягом восьми днів євреї запалюють свічки у ханукії, щодня додаючи по одній: на перший день запалюють одну свічку, на другий – дві і так далі. Свічки встановлюють справа наліво, а запалюють зліва направо. Запалені перед заходом сонця свічки повинні горіти не менше 30 хвилин після настання темряви.

Світло ханукальних свічок не можна використовувати в побутових цілях, наприклад, для роботи, читання тощо.

Заповідь запалювання ханукальних світильників обов'язкова для всіх, незалежно від матеріально становища. Після Хануки потрібно спалити масло і гноти, які залишилися.

У синагогах протягом восьми днів читають молитву подяки «Галель». Зберігся звичай виставляти на це свято ханукію у вікно, щоб перехожі могли її бачити. Так люди розповідають про «оприлюднення дива».

Інші традиції включають:

  • приготування страв із олією, наприклад, латкес (картопляні оладки) і суфганіот (пончики з джемом);
  • гру в дрейдл — спеціальний чотиристоронній волан, на кожній грані якого символи, що мають сакральне значення;
  • обмін подарунками та благодійність.

Як відзначають Хануку

Єврейські сім’ї влаштовують пишні застілля в ці дні. На Хануку готують оладки, пончики з дріжджового тіста («суфганійот») із різними начинками та латкес (наші деруни).

chanuhah_2

Дітям у ці дні дарують кишенькові гроші «Хануке-ґелт» та іграшки, пригощають їх солодощами.

Під час цього свята прийнято грати в ханукальну дзигу (дрейдл), на кожній із чотирьох граней якої написана перша буква слів фрази «Диво велике було тут» (якщо святкують в Ізраїлі) або «Диво велике було там» (у діаспорі).

Увесь час, поки горять ханукії, жінкам заборонено працювати – це символ глибокої вдячності жінок за чудо Хануки Всевишньому, оскільки знущання, яким піддавалися жінки під час грецького панування, були дуже важкими.

У дні Хануки заборонено оплакувати померлих. Це свято присвячують живим родичам – своїй родині, рідним і друзям. У дні Хануки не заведено постити і дотримуватися суворих дієт.

Привітання з Ханукою 2025 у прозі

Вітаю з Ханукою! Нехай кожен день свята приносить світло, надію, тепло в серце та благополуччя у ваш дім.

***

Вітаю з Ханукою! Бажаю, щоб яскраве полум’я свічок вселяло добру надію, любов та радість у кожній миті життя.

***

З Ханукою! Нехай світло святкових свічок висвітлює вам шлях, наповнює серце миром і гармонією.

***

Вітаю зі світлим святом Хануки! Бажаю, щоб домашнє вогнище завжди було теплим, а родина – щасливою й благополучною.

***

Бажаю світлого та радісного святкування Хануки! Нехай запалені свічки принесуть у ваш дім мир, любов та достаток.

***

З Ханукою! Нехай кожна свічка символізує нові надії, здійснення мрій і теплі зустрічі з рідними.

***

Вітаю з Ханукою! Бажаю веселого свята, яскравих посмішок та душевного тепла в колі близьких людей.

***

З Ханукою вас вітаю! Нехай свято світла проганяє темряву, додає сил і життєвої наснаги.

***

Нехай світло ханукальних свічок зігріває серця, надихає на добрі справи та дарує відчуття радості й миру.

***

Веселої та доброї Хануки! Нехай у вашому домі завжди буде тепло, щастя та любов.

***

Зі світлим святом Хануки! Нехай вогники ханукії принесуть у ваш дім мир, тепло та надію, а кожен день свята наповниться вірою.

***

Вітаю з Ханукою! Нехай це свято нагадує, що навіть маленьке світло здатне розігнати велику темряву.

***

Щасливої Хануки! Бажаю вам духовної сили, внутрішнього спокою та благословення.

***

Зі світлим святом Хануки! Нехай світло свічок зігріває душу і єднає родину.

***

Вітаю зі святом Хануки! Нехай у ці дні світло перемоги добра над темрявою надихає вас на мудрі рішення, щирі вчинки та добрі справи.

Привітання з Ханукою у віршах

Свято Ханукі приходить,
Свічки в домі запалюй.
Зло, образи, невдачі –
Ти з серця відпускай.
Світле свято нехай подарує
Щастя всій твоїй родині!

***

Бажаю тобі у світле свято Хануки
Величезного щастя й добрих звісток,
Щоб кожна мить була світлою й ясною,
А серце повнилося радістю й теплом!

***

Зі святом Хануки вітаю!
Нехай вогонь свічок від смутку проганяє тьму,
Нехай віра й надія в серці палають,
І радість в кожнім домі буде!

***

З Ханукою вас вітаю,
І яскравого світла бажаю!
Нехай добро й любов у серцях панують
І кожен день свято приносить!

***

Всіх з Ханукою вітаю,
Радості й добра бажаю!
Світильники чарівні запалимо –
І святу пісню разом заспіваємо!

***

Готуйте свічки, дорогі,
Уже Хануку зустрічати пора!
Нехай будуть думки всі благі,
Щастя й любов хай панують у домі!

***

У вечір Хануки святий
Нехай горять повсюди свічки!
Нехай любов і мир у серцях живуть,
А світло не гасне ні на мить!

***

Світле свято Хануки
Щастя нехай подарує,
Радість невпинна хай збуде всі бажання,
А дім буде повною чашею!

***

Ханука нас знову відвідала!
Нехай ясне світло свічок
Наповнить ваш дім теплом і затишком,
А печалі відійдуть у тінь!

***

У свято світла й вогнів
Я бажаю багато щастя!
Запали свічку якнайшвидше,
Щоб негоди йдуть далеко!

Привітання з Ханукою у яскравих листівках

Іудейське свято Ханука: історія свята, традиції та звичаї, привітання у прозі, віршах та листівках фото 1
Іудейське свято Ханука: історія свята, традиції та звичаї, привітання у прозі, віршах та листівках фото 2
Іудейське свято Ханука: історія свята, традиції та звичаї, привітання у прозі, віршах та листівках фото 3
Іудейське свято Ханука: історія свята, традиції та звичаї, привітання у прозі, віршах та листівках фото 4
Іудейське свято Ханука: історія свята, традиції та звичаї, привітання у прозі, віршах та листівках фото 5
Іудейське свято Ханука: історія свята, традиції та звичаї, привітання у прозі, віршах та листівках фото 6
Іудейське свято Ханука: історія свята, традиції та звичаї, привітання у прозі, віршах та листівках фото 7
Іудейське свято Ханука: історія свята, традиції та звичаї, привітання у прозі, віршах та листівках фото 8
Іудейське свято Ханука: історія свята, традиції та звичаї, привітання у прозі, віршах та листівках фото 9

 

Читайте також:

Теги: свята традиції свято

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

День святого Миколая 2025: історія свята, традиції, прикмети та заборони
День святого Миколая 2025: історія свята, традиції, прикмети та заборони
6 грудня, 03:03
Календар робочих, вихідних та святкових днів на грудень 2025 року
Державні та міжнародні свята у грудні 2025: як відпочиватимуть українці на Різдво
30 листопада, 21:30
Яке релігійне свято відзначається 20 листопада 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 20 листопада 2025: традиції та молитва
19 листопада, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 26 листопада 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 26 листопада 2025: традиції та молитва
25 листопада, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 8 грудня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 8 грудня 2025: традиції та молитва
7 грудня, 22:00
10 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
10 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
10 грудня, 00:00
Яке релігійне свято відзначається 14 грудня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 14 грудня 2025: традиції та молитва
13 грудня, 22:00
Зустрічі у Вашингтоні президента України Володимира Зеленського і президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Серпень, 2025 рік
Заяви Зеленського та Трампа, атака на Запоріжжя: головне за ніч
Вчора, 05:55
Новорічна ялинка на Софійській площі
У мережі розгорілася суперечка через головну ялинку Києва
12 грудня, 08:38

Суспільство

Відключення світла 17 грудня 2025 року: графіки
Відключення світла 17 грудня 2025 року: графіки
Офіцер ТЦК пояснив, чому тема ухилянтів стала проблемою
Офіцер ТЦК пояснив, чому тема ухилянтів стала проблемою
«До смерті ставтеся з повагою». Солдат, який беззмінно провів на позиціях 76 днів, розказав, як воїни долають страх
«До смерті ставтеся з повагою». Солдат, який беззмінно провів на позиціях 76 днів, розказав, як воїни долають страх
Іудейське свято Ханука: історія свята, традиції та звичаї, привітання у прозі, віршах та листівках
Іудейське свято Ханука: історія свята, традиції та звичаї, привітання у прозі, віршах та листівках
Дружина Шабуніна прокоментувала скандал з інтимними фото
Дружина Шабуніна прокоментувала скандал з інтимними фото
Де на Львівщині найменші черги на кордоні. Список пунктів пропуску
Де на Львівщині найменші черги на кордоні. Список пунктів пропуску

Новини

Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
15 грудня, 03:53
У Білгороді блекаут після вибухів (фото)
14 грудня, 23:57
Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
13 грудня, 23:53
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
13 грудня, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
12 грудня, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
11 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua