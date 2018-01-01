Церковний МАФ. Як Московський патріархат захопив сакральну землю у центрі Києва
- Сьогодні, 14:12
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Акція протесту проти самовільно зведеної священиками Української православної церкви Московського патріархату будівлі
Монахи «десятинного монастиря» погрожували відрізати голову директору Нацмузею історії
Самовільно зведена священиками Української православної церкви Московського патріархату будівля спричинила гостре протистояння. Як з'ясувалося, суперечки тривають не один рік, а в директора Нацмузею історії стріляли за перешкоджання незаконної розбудови.
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Джерело: ТСН