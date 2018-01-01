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    Люди витримали, не витримав бетон. Опубліковано архівне відео з Донецького аеропорту

    На відео показано обстановку всередині терміналу після нічного артобстрілу 152-мм САУ, який тривав більше трьох годин.
    На Facebook-сторінці Благодійного фонду «Повернись живим» опубліковано архівне відео зі старого терміналу Донецького аеропорту, яке було знято у листопаді 2014 року. [READ_MORE] Цими спогадами поділився Віталій Горкун - кіборг, боєць 79-ї аеромобільної бригади. На відео показано обстановку всередині терміналу після нічного
    • Сьогодні, 15:44
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    Донецький аеропорт. Ілюстративне фото
    Донецький аеропорт. Ілюстративне фото

    На відео показано обстановку всередині терміналу після нічного артобстрілу 152-мм САУ, який тривав більше трьох годин.

    На Facebook-сторінці Благодійного фонду «Повернись живим» опубліковано архівне відео зі старого терміналу Донецького аеропорту, яке було знято у листопаді 2014 року.

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    Цими спогадами поділився Віталій Горкун - кіборг, боєць 79-ї аеромобільної бригади.

    На відео показано обстановку всередині терміналу після нічного артобстрілу 152-мм САУ, який тривав більше трьох годин.

    «Ввечері з терміналу піде група Правого Сектору, в ніч оборону залишиться тримати 16 десантників та «Зуб», на вечір наступного дня прибуде підмога з 93-ї» – розповів Кіборг.

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