Люди витримали, не витримав бетон. Опубліковано архівне відео з Донецького аеропорту

На відео показано обстановку всередині терміналу після нічного артобстрілу 152-мм САУ, який тривав більше трьох годин.

На Facebook-сторінці Благодійного фонду «Повернись живим» опубліковано архівне відео зі старого терміналу Донецького аеропорту, яке було знято у листопаді 2014 року. [READ_MORE] Цими спогадами поділився Віталій Горкун - кіборг, боєць 79-ї аеромобільної бригади. На відео показано обстановку всередині терміналу після нічного