Люди витримали, не витримав бетон. Опубліковано архівне відео з Донецького аеропорту
- Сьогодні, 15:44
-
Розсилка
Донецький аеропорт. Ілюстративне фото
На відео показано обстановку всередині терміналу після нічного артобстрілу 152-мм САУ, який тривав більше трьох годин.
На Facebook-сторінці Благодійного фонду «Повернись живим» опубліковано архівне відео зі старого терміналу Донецького аеропорту, яке було знято у листопаді 2014 року.
Читайте також
Цими спогадами поділився Віталій Горкун - кіборг, боєць 79-ї аеромобільної бригади.
На відео показано обстановку всередині терміналу після нічного артобстрілу 152-мм САУ, який тривав більше трьох годин.
«Ввечері з терміналу піде група Правого Сектору, в ніч оборону залишиться тримати 16 десантників та «Зуб», на вечір наступного дня прибуде підмога з 93-ї» – розповів Кіборг.