На саміті G7 королева Єлизавета II нарізала гостям торт церемоніальним мечем (фото, відео)

Різати десерт призначеним для того ножем Її Величності видалося банальним

Британська королева потішила учасників урочистого прийому в Корнуоллі. Її Величність Єлизавета II наполягла на тому, щоб використовувати церемоніальний меч для різання великого святкового торта, пише The Independent.

На щорічній церемонії «Великий обід» лорд-лейтенант Корнуолла Едвард Боліто вручив королеві меч, щоб та розділила святковий десерт. Один з помічників порадив Єлизаветі II використати ніж, що знаходився поруч, але королева відповіла: «Я знаю, що він є, але так незвичніше». Дорізати частування Єлизаветі II допомогла дружина принца Чарльза Камілла. «Великий обід» - це традиційні британські щорічні збори сусідів і спільнот в рамках проєкту «Едем», де людям пропонується познайомитися один з одним, розділити трапезу і налагодити дружні відносини. Його було запущено у 2009 році при заступництві герцогині Корнуолльскої Камілли.

У цьому році 20 гостями заходу стали місцеві волонтери, серед яких були працівники будинків для людей похилого віку, які працювали на передовій боротьби з COVID-19. Королева подякувала їм за підтримку, яку вони надали нужденним під час пандемії.

В рамках проєкту «Едем» Єлизавета II також влаштувала прийом на відкритому повітрі, де до неї приєдналися лідери «Великої сімки». Канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент США Джо Байден і прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо розмовляли з членами королівської родини і зробили спільний пам'ятний фотознімок з дотриманням соціальної дистанції.

Як зазначає The Independent, королева вчергове розвеселила присутніх світових лідерів своїм питанням: «Хіба ви не повинні виглядати так, немов добре проводите час?». На це Борис Джонсон відповів: «Ми добре проводимо час, хоча за нашим зовнішнім виглядом цього не скажеш».

Як повідомлялося, Президент США Джо Байден порушив королівський протокол під час зустрічі монарха Єлизавети II із лідерами країн Великої сімки на саміті у Великій Британії. Джо Байден разом із кортежем із 18 автомобілів приїхав на п'ять хвилин пізніше королеви під час зустрічі Єлизавети II із лідерами країн Великої сімки. Згідно з королівським протоколом, монарх Великої Британії має приїжджати на такі зустрічі пізніше глав виконавчої влади.