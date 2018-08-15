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    На Закарпатті мотоцикліст з пасажиром влетіли у авто. Моторошне відео з камери спостереження

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    На Закарпатті мотоцикліст з пасажиром влетіли у авто. Моторошне відео з камери спостереження

    Зіткнулись автомобіль Ровер, та мотоцикл Вайпер

    У Виноградові (Закарпатська область) 45-річний водій, керуючи автомобілем на іноземних номерах не надав перевагу мотоциклісту. Зіткнення було дуже сильним, водія та пасажира мотоциклу перекинуло через авто.

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    Як наслідок, 28-річний мешканець Сасова та його пасажир 1999 року народження були доставлені у травматологічне відділення. У водія діагностували травму гомілки, а у пасажира вивих лівого зап'ястя та перелом руки.

    Варто зазначити, що водії транспортних засобів знаходились у тверезому стані. Машину і мотоцикл відправили на штрафмайданчик. 

    Джерело: Mukachevo.net

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