На Закарпатті мотоцикліст з пасажиром влетіли у авто. Моторошне відео з камери спостереження



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зіткнулись автомобіль Ровер, та мотоцикл Вайпер

У Виноградові (Закарпатська область) 45-річний водій, керуючи автомобілем на іноземних номерах не надав перевагу мотоциклісту. Зіткнення було дуже сильним, водія та пасажира мотоциклу перекинуло через авто.

Як наслідок, 28-річний мешканець Сасова та його пасажир 1999 року народження були доставлені у травматологічне відділення. У водія діагностували травму гомілки, а у пасажира вивих лівого зап'ястя та перелом руки.

Варто зазначити, що водії транспортних засобів знаходились у тверезому стані. Машину і мотоцикл відправили на штрафмайданчик.

Джерело: Mukachevo.net