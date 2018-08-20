Німецькі студенти розробили електрокар із сонячними панелями на даху



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Перші моделі на ринку коштуватимуть 16 тисяч євро, плюс 4 тисячі за батарею

Німецькі студенти зібрали мільйон євро на свій стартап та розробили електрокар - на ньому ставлять сонячні батареї на даху та капоті.

Сонячний електромобіль користується популярністю - у них уже замовили сім тисяч автомобілів. І ціна авто доступна.

У звичайний сонячний день у Мюнхені сонячні батареї збирають в електрокар енергію на додаткові 30 кілометрів.

Перші моделі на ринку коштуватимуть 16 тисяч євро, плюс 4 тисячі за батарею.

Джерело: Deutsche Welle