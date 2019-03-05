Опубліковано трейлер фінального сезону «Гри престолів»



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Скріншот з відео

Новий ролик є першим повноцінним - до цього з'являлися виключно тизери або кадри 8 сезону

У мережі з'явився трейлер фінального сезону фентезійного серіалу «Гра престолів». Вихід його відбудеться 14 квітня. Відео з'явилося на YouTube-каналі Game of Thrones і встигло вже набрати майже 500 тисяч переглядів.

Цей ролик є першим повноцінним - до цього з'являлися виключно тизери або кадри 8 сезону.

У трейлері з'являються добре відомі шанувальникам саги герої - Санса Старк, Деєнеріс Таргарієн, Джон Сноу і Серсея Ланністер.

У ролику показано, що всі герої готуються до вирішальної битви, яка може означати перемогу життя або смерті.

Нагадаємо, раніше з’явився тизер фінального сезону серіалу, в якому зокрема повідомили про дату виходу першого епізоду.

Раніше був відомий тільки рік прем'єри фінальних шести епізодів проекту. Як відомо, зйомки серіалу вже завершені.

«Гра престолів» створена за мотивами циклу романів «Пісні льоду та полум’я» письменника Джорджа Мартіна. Уперше серіал вийшов на екрани у квітні 2011 року. Сьомий сезон вийшов влітку 2017 року.