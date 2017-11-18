Пара на Філіппінах одружувалася під вибухи вулкану

Філіппінський вулкан Майон почав вивергатися з середини січня

Арло Джеральд де Ла Круз і Марія Хусса Майка Нікеріо брали шлюб у провінції Філіппін Альбей під час того, як за їхніми спинами вивергався вулкан. Про це повідомляє The Washington Post. Філіппінський вулкан Майон, висотою 2462 метри, почав вивергатися з середини січня. Після попередження Філіппінського інституту вулканології та сейсмології дві



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Філіппінський вулкан Майон почав вивергатися з середини січня

Арло Джеральд де Ла Круз і Марія Хусса Майка Нікеріо брали шлюб у провінції Філіппін Альбей під час того, як за їхніми спинами вивергався вулкан. Про це повідомляє The Washington Post.

Філіппінський вулкан Майон, висотою 2462 метри, почав вивергатися з середини січня. Після попередження Філіппінського інституту вулканології та сейсмології дві тисячі людей евакуювали з небезпечної зони радіусом у 5 миль (трохи більше 8 км).

Пара ж одружувалася у церкві міста Дарага, що знаходиться в шести милях (9 з половиною км) на південь від вулкану Майон.

Саме на дату весілля Арло де ла Круза та Марії Нікеріо за даними Філіппінського інституту припав пік виверження вулкану. Фонтан лави сягав 150-500 метрів заввишки, вулканічний попіл підіймався на 3 км над кратером.

«Вони були трохи знервовані перед весіллям. Вулкан Майон непередбачуваний: ми не знаємо, коли він вивергатиметься, а коли ні», — сказав Джоан Небрія з Nebreja Bros. Media, котрі фільмували весілля.

Також медіа зазначили, що фотознімки та відео не редагувалися, і ніхто не намагався штучно зробити вибух більш зловісним.

Джерело: Громадське радіо