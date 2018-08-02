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    Професія майбутнього. Які перспективи мають продавці інтернет-магазинів

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    Професія майбутнього. Які перспективи мають продавці інтернет-магазинів

    Уже нині кожен восьмий євро в Німеччині витрачають онлайн - з тенденцією до подальшого зростання

    Професії майбутнього з'являються чи не щодня. Приміром, онлайн-шопінг розвивається дедалі бурхливіше. З'явилася і нова професія - продавець онлайн. Щоправда, освоїти таку професію дотепер не було де. Перший набір на таку спеціальність у Німеччині лише стартував. Інтернет-торгівля чекає на значні зміни.

    Уже нині кожен восьмий євро в Німеччині витрачають онлайн - з тенденцією до подальшого зростання.

    Робота онлайн цікавить багатьох - і для охочих у Німеччині відкрили профільні курси торгівлі в інтернеті. Вибір професії стає простішим, адже цифрові навички завжди згодяться. Продавець-консультант онлайн-магазину вміє багато чого.

    Джерело: Deutsche Welle

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