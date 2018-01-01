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    Російська духовність, як вона є: москвич одним ударом вбив співробітника автомийки

    Підозрюваного взяли під варту, йому пред'явлено звинувачення за статтею «Умисне заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю»
    До восьми років позбавлення волі загрожує 24-річному рецидивісту, який одним ударом вбив співробітника автомийки в підмосковному Ступіно (Росія), повідомила прес-служба регіонального управління МВС РФ. Трагічний інцидент потрапив в об'єктив камери спостереження. В ангар автомийки підозрюваний разом з приятелем заїхав близько 3:30 ночі і був вельми
    • Сьогодні, 13:49
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    Неодноразово судимий за крадіжки молодик двома ударами відправив двох опонентів на підлогу. Один з потерпілих - при падінні вдарився головою і пізніше помер в лікарні
    Неодноразово судимий за крадіжки молодик двома ударами відправив двох опонентів на підлогу. Один з потерпілих - при падінні вдарився головою і пізніше помер в лікарні

    Підозрюваного взяли під варту, йому пред'явлено звинувачення за статтею «Умисне заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю»

    До восьми років позбавлення волі загрожує 24-річному рецидивісту, який одним ударом вбив співробітника автомийки в підмосковному Ступіно (Росія), повідомила прес-служба регіонального управління МВС РФ. Трагічний інцидент потрапив в об'єктив камери спостереження.

    В ангар автомийки підозрюваний разом з приятелем заїхав близько 3:30 ночі і був вельми здивований тією обставиною, що співробітники спали і ніхто не поспішав його обслуговувати. Відпустивши кілька коментарів з приводу ведення бізнесу, розгніваний москвич вивів свій автомобіль, а сам повернувся поговорити по душам.

    Бесіда не задалася, оскільки обидві сторони на доступній мові пояснювали, кому і куди потрібно пройти в таку ранню годину. За підсумками дискусії неодноразово судимий за крадіжки молодик двома ударами відправив двох опонентів на підлогу. Один з потерпілих - 39-річний чоловік - при падінні вдарився головою і пізніше помер в лікарні.

    Підозрюваного взяли під варту, йому пред'явлено звинувачення за статтею «Умисне заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю»...

    Джерело: Вести.ру

    Росія
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