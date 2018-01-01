Російська духовність, як вона є: москвич одним ударом вбив співробітника автомийки

Підозрюваного взяли під варту, йому пред'явлено звинувачення за статтею «Умисне заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю»

До восьми років позбавлення волі загрожує 24-річному рецидивісту, який одним ударом вбив співробітника автомийки в підмосковному Ступіно (Росія), повідомила прес-служба регіонального управління МВС РФ. Трагічний інцидент потрапив в об'єктив камери спостереження. В ангар автомийки підозрюваний разом з приятелем заїхав близько 3:30 ночі і був вельми



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Неодноразово судимий за крадіжки молодик двома ударами відправив двох опонентів на підлогу. Один з потерпілих - при падінні вдарився головою і пізніше помер в лікарні

Підозрюваного взяли під варту, йому пред'явлено звинувачення за статтею «Умисне заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю»

До восьми років позбавлення волі загрожує 24-річному рецидивісту, який одним ударом вбив співробітника автомийки в підмосковному Ступіно (Росія), повідомила прес-служба регіонального управління МВС РФ. Трагічний інцидент потрапив в об'єктив камери спостереження.

В ангар автомийки підозрюваний разом з приятелем заїхав близько 3:30 ночі і був вельми здивований тією обставиною, що співробітники спали і ніхто не поспішав його обслуговувати. Відпустивши кілька коментарів з приводу ведення бізнесу, розгніваний москвич вивів свій автомобіль, а сам повернувся поговорити по душам.

Бесіда не задалася, оскільки обидві сторони на доступній мові пояснювали, кому і куди потрібно пройти в таку ранню годину. За підсумками дискусії неодноразово судимий за крадіжки молодик двома ударами відправив двох опонентів на підлогу. Один з потерпілих - 39-річний чоловік - при падінні вдарився головою і пізніше помер в лікарні.

Підозрюваного взяли під варту, йому пред'явлено звинувачення за статтею «Умисне заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю»...

Джерело: Вести.ру