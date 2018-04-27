«Щоб ти згорів дотла!». Як екзальтовані пенсіонерки з «Загону Путіна» палили портрети Дурова
- 27 Квiтня, 16:30
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Розсилка
«Дуров! Вгамуйсь! Інакше ми прийдемо до тебе!»
Акція протесту проти месенджера Telegram і особисто Павла Дурова пройшла в п'ятницю, 27 квітня, в російському Краснодарі, повідомляє інформаційне агентство Блокнот.RU.
Пенсіонерки з так званого «Загону Путіна» зібралися, щоб порвати і зпалити портрети творця Telegram і соцмережі «ВКонтакте».
«Ми сьогодні зібралися, що затаврувати і змусити, щоб цю організацію прибрали, щоб її не існувало», - відкрила зустріч одна з жінок літнього віку.
Після цього бабусі почали рвати портрети Дурова на дрібні клаптики. Потім, під крики «Зрадник!» Було урочисто спалено зображення бізнесмена.
«Щоб ти горів все життя і згорів дотла!», - кричали бабусі.
«Дуров! Вгамуйсь! Інакше ми прийдемо до тебе!», - звернулася на завершення акції до власника Telegram одна з активісток руху.