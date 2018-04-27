«Щоб ти згорів дотла!». Як екзальтовані пенсіонерки з «Загону Путіна» палили портрети Дурова

«Дуров! Вгамуйсь! Інакше ми прийдемо до тебе!»

Акція протесту проти месенджера Telegram і особисто Павла Дурова пройшла в п'ятницю, 27 квітня, в російському Краснодарі, повідомляє інформаційне агентство Блокнот.RU. Пенсіонерки з так званого «Загону Путіна» зібралися, щоб порвати і зпалити портрети творця Telegram і соцмережі «ВКонтакте». «Ми сьогодні зібралися,



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Учасниці «Загону Путіна» палили і рвали портрети Павла Дурова в Краснодарі.

«Дуров! Вгамуйсь! Інакше ми прийдемо до тебе!»

Акція протесту проти месенджера Telegram і особисто Павла Дурова пройшла в п'ятницю, 27 квітня, в російському Краснодарі, повідомляє інформаційне агентство Блокнот.RU.

Пенсіонерки з так званого «Загону Путіна» зібралися, щоб порвати і зпалити портрети творця Telegram і соцмережі «ВКонтакте».

«Ми сьогодні зібралися, що затаврувати і змусити, щоб цю організацію прибрали, щоб її не існувало», - відкрила зустріч одна з жінок літнього віку.

Після цього бабусі почали рвати портрети Дурова на дрібні клаптики. Потім, під крики «Зрадник!» Було урочисто спалено зображення бізнесмена.

«Щоб ти горів все життя і згорів дотла!», - кричали бабусі.

«Дуров! Вгамуйсь! Інакше ми прийдемо до тебе!», - звернулася на завершення акції до власника Telegram одна з активісток руху.