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    «Щоб ти згорів дотла!». Як екзальтовані пенсіонерки з «Загону Путіна» палили портрети Дурова

    «Дуров! Вгамуйсь! Інакше ми прийдемо до тебе!»
    Акція протесту проти месенджера Telegram і особисто Павла Дурова пройшла в п'ятницю, 27 квітня, в російському Краснодарі, повідомляє інформаційне агентство Блокнот.RU. Пенсіонерки з так званого «Загону Путіна» зібралися, щоб порвати і зпалити портрети творця Telegram і соцмережі «ВКонтакте». «Ми сьогодні зібралися,
    • 27 Квiтня, 16:30
    • Розсилка
    Учасниці &laquo;Загону Путіна&raquo; палили і рвали портрети Павла Дурова в Краснодарі.
    Учасниці «Загону Путіна» палили і рвали портрети Павла Дурова в Краснодарі.

    «Дуров! Вгамуйсь! Інакше ми прийдемо до тебе!»

    Акція протесту проти месенджера Telegram і особисто Павла Дурова пройшла в п'ятницю, 27 квітня, в російському Краснодарі, повідомляє інформаційне агентство Блокнот.RU.

    Пенсіонерки з так званого «Загону Путіна» зібралися, щоб порвати і зпалити портрети творця Telegram і соцмережі «ВКонтакте».

    «Ми сьогодні зібралися, що затаврувати і змусити, щоб цю організацію прибрали, щоб її не існувало», - відкрила зустріч одна з жінок літнього віку.

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    Після цього бабусі почали рвати портрети Дурова на дрібні клаптики. Потім, під крики «Зрадник!» Було урочисто спалено зображення бізнесмена.

    «Щоб ти горів все життя і згорів дотла!», - кричали бабусі.

    «Дуров! Вгамуйсь! Інакше ми прийдемо до тебе!», - звернулася на завершення акції до власника Telegram одна з активісток руху.

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