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    Сіймейний підряд. Дружина нардепа Березенка відкрила елітний дитсадок в режимному об'єкті

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    <span>Уляна Березенко</span> - Сіймейний підряд. Дружина нардепа Березенка відкрила елітний дитсадок в режимному об'єкті
    Уляна Березенко

    Сергій Березенко заявив, що не причетний до бізнесу дружини і не допомагав їй отримати нерухомість на закритій території, якою раніше управляв

    Дружина народного депутата від «Блоку Петра Порошенка «Солідарність» Сергія Березенка Уляна є власницею дитячого садочку «Кідсвуд». Заклад відкрився на закритій території «Будинку відпочинку «Конча-Заспа» Державного управління справами, яке після Революції Гідності очолював Сергій Березенко.

    Дитсадок працює без ліцензії, а за оренду понад 500 кв м сплачує держструктурам лише 42,5 тис грн/міс. За ринковими цінами на цю суму можна орендувати хіба що у 6-8 разів меншу площу у спальному районі Києва і без охорони. 

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    Сергій Березенко в коментарі журналістам заявив, що не причетний до бізнесу дружини і не допомагав їй отримати нерухомість на закритій території, якою раніше управляв. Участь чоловіка у діяльності «Кідсвуда» спростовує і Уляна Березенко. Каже, що садок відкривала її нинішня партнерка, а сама вона увійшла в склад засновників лише згодом. При цьому, жінки були знайомі на момент відкриття закладу.

    Джерело: Bihus.info

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