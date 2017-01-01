Тонша за людську волосину. У Великобританії створили найменшу в світі листівку

Найменша в світі різдвяна листівка була створена співробітниками Національної фізичної лабораторії Великобританії

Листівка виготовлена з мембрани нітриду кремнію товщиною близько 200 нанометрів і покрита шаром платини. Вигравіювати сніговика, привітання і підпис вдалося за допомогою направленого пучка іонів. Розмір листівки 15 на 20 мікрон, що в кілька разів менше товщини людської волосини. [READ_MORE] На звичайній поштовій марці можна вмістити 200



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Найменша у світі листівка

Найменша в світі різдвяна листівка була створена співробітниками Національної фізичної лабораторії Великобританії

Листівка виготовлена з мембрани нітриду кремнію товщиною близько 200 нанометрів і покрита шаром платини.

Вигравіювати сніговика, привітання і підпис вдалося за допомогою направленого пучка іонів. Розмір листівки 15 на 20 мікрон, що в кілька разів менше товщини людської волосини.

На звичайній поштовій марці можна вмістити 200 мільйонів таких листівок.