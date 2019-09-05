У мережі з’явилося відео, як Богдан у Раді пародіював Порошенка
Глава Офісу президента Андрій Богдан
Фото: НВ
Глава Офісу президента з моменту початку промови Порошенка неодноразово піднімав вгору руки і кривлявся
Під час виступу народного депутата та експрезидента Петра Порошенка на засіданні Верховної Ради, глава Офісу президента Андрій Богдан демонстрував дивні рухи.
На відео, опублікованому у Facebook, видно як Богдан пародіював нардепа від «Європейської солідарності».
На записі можна побачити, як глава Офісу президента з моменту початку промови Порошенка неодноразово піднімав вгору руки і кривлявся.
Поруч з Богданом сидів президент Володимир Зеленський, який, очевидно, оцінив «креативність» Богдана.