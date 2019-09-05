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    У мережі з’явилося відео, як Богдан у Раді пародіював Порошенка

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    Глава Офісу президента Андрій Богдан - У мережі з’явилося відео, як Богдан у Раді пародіював Порошенка
    Глава Офісу президента Андрій Богдан
    Фото: НВ

    Глава Офісу президента з моменту початку промови Порошенка неодноразово піднімав вгору руки і кривлявся

    Під час виступу народного депутата та експрезидента Петра Порошенка на засіданні Верховної Ради, глава Офісу президента Андрій Богдан демонстрував дивні рухи.

    На відео, опублікованому у Facebook, видно як Богдан пародіював нардепа від «Європейської солідарності».

    На записі можна побачити, як глава Офісу президента з моменту початку промови Порошенка неодноразово піднімав вгору руки і кривлявся.

    Поруч з Богданом сидів президент Володимир Зеленський, який, очевидно, оцінив «креативність» Богдана.

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