У мережі з’явилося відео, як Богдан у Раді пародіював Порошенка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Глава Офісу президента Андрій Богдан Фото: НВ

Глава Офісу президента з моменту початку промови Порошенка неодноразово піднімав вгору руки і кривлявся

Під час виступу народного депутата та експрезидента Петра Порошенка на засіданні Верховної Ради, глава Офісу президента Андрій Богдан демонстрував дивні рухи.

На відео, опублікованому у Facebook, видно як Богдан пародіював нардепа від «Європейської солідарності».

На записі можна побачити, як глава Офісу президента з моменту початку промови Порошенка неодноразово піднімав вгору руки і кривлявся.

Поруч з Богданом сидів президент Володимир Зеленський, який, очевидно, оцінив «креативність» Богдана.