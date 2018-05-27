  1. Головна
  2. Відео
    Відео

    У Москві з висоти 47-го поверху зірвалося 400-кілограмове скло

    • Розсилка
    У Москві з висоти 47-го поверху зірвалося 400-кілограмове скло

    Альпініст встиг попередити людей, що знаходилися внизу

    У Москві зірвалося 380-кілограмове скло з висоти 47-го поверху житлового комплексу. Про це стало відомо з відео, яке оприлюднив один з альпіністів, що працювали на об’єкті.

    Дивом багатокілограмова конструкція не зачепила людей.

    «Здійснювали підйом краном, встановленим на даху. Максимальне навантаження крана 500 кг, вага скла 380 кг + 45 кг присоска. З нашого боку помилок не було допущено, кран додатково підсилили вантажами, перевірили і долили масло в редуктор, при огляді троса пошкоджень не було», - повідомив автор ролика.

    За його словами, інцидент стався через порив троса. У момент коли скло зірвалося вниз, альпініст встиг попередити людей, що знаходилися внизу криком «Бійся».

    Читайте також
    Росія надзвичайні ситуації
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ