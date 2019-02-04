У Румунії розцвіли підсніжники
-
Розсилка
Скріншот з відео
Минулі вихідні в Румунії стали найтеплішими днями на початку лютого за останні 60 рокі
У Румунію прийшла весна і розцвіли підсніжники. Про це в понеділок, 4 лютого, повідомляє Eeuronews.
Минулі вихідні в країні стали найтеплішими днями на початку лютого за останні 60 років. Повітря прогрілося до +17 градусів.
Тим часом, згідно з прогнозом метеорологів, зима повернеться до Румунії в кінці поточного тижня.
Нагадаємо, у січні на Закарпатті розцвіла сакура.