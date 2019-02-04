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    У Румунії розцвіли підсніжники

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    Скріншот з відео - У Румунії розцвіли підсніжники
    Скріншот з відео

    Минулі вихідні в Румунії стали найтеплішими днями на початку лютого за останні 60 рокі

    У Румунію прийшла весна і розцвіли підсніжники. Про це в понеділок, 4 лютого, повідомляє Eeuronews.

    Минулі вихідні в країні стали найтеплішими днями на початку лютого за останні 60 років. Повітря прогрілося до +17 градусів.

    Тим часом, згідно з прогнозом метеорологів, зима повернеться до Румунії в кінці поточного тижня.

    Нагадаємо, у січні на Закарпатті розцвіла сакура.

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