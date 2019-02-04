У Румунії розцвіли підсніжники



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Скріншот з відео

Минулі вихідні в Румунії стали найтеплішими днями на початку лютого за останні 60 рокі

У Румунію прийшла весна і розцвіли підсніжники. Про це в понеділок, 4 лютого, повідомляє Eeuronews.

Минулі вихідні в країні стали найтеплішими днями на початку лютого за останні 60 років. Повітря прогрілося до +17 градусів.

Тим часом, згідно з прогнозом метеорологів, зима повернеться до Румунії в кінці поточного тижня.

Нагадаємо, у січні на Закарпатті розцвіла сакура.