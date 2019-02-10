  1. Головна
  2. Відео

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Відео

    У Венесуелі впав метеорит (відео)

    • Розсилка
    Фото ілюстративне - У Венесуелі впав метеорит (відео)
    Фото ілюстративне

    Метеорит впав біля торгового центру у місті Валенсія

    У Венесуелі біля торгового центру в третьому за величиною місті країни - Валенсії, впав метеорит.

    Відео опублікували місцеві жителі в Twitter.

    На кадрах видно, як у нічному небі з'являється величезна яскраво палаюча куля з довгим хвостом. Відзначається, що відео було знято в ніч на 9 лютого.

    За даними місцевих ЗМІ, метеорит впав біля торгового центру в третьому за величиною місті країни - Валенсії, яка знаходиться приблизно в 170 кілометрах від Каракаса.

    Влада, силові або рятувальні відомства поки офіційно не підтвердили факт події.

    Нагадаємо, у грудні на подвір'я одного з жителів села Замагора, що у розташовується у високогір'ї Карпат, впав метеорит, ледве не спаливши гараж чоловіка.

    Читайте також
    Венесуела космос
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ