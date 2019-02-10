У Венесуелі впав метеорит (відео)



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Фото ілюстративне

Метеорит впав біля торгового центру у місті Валенсія

У Венесуелі біля торгового центру в третьому за величиною місті країни - Валенсії, впав метеорит.

Відео опублікували місцеві жителі в Twitter.

Otro video del avistamiento del supuesto meteorito al caer la noche de este sábado #9Feb en Valencia / Via @rafa50032 pic.twitter.com/taYYsJSCJF — NTN24 Venezuela (@NTN24ve) 10 февраля 2019 г.

На кадрах видно, як у нічному небі з'являється величезна яскраво палаюча куля з довгим хвостом. Відзначається, що відео було знято в ніч на 9 лютого.

За даними місцевих ЗМІ, метеорит впав біля торгового центру в третьому за величиною місті країни - Валенсії, яка знаходиться приблизно в 170 кілометрах від Каракаса.

Usuarios en las redes sociales reportan una gran luz en el cielo de Caracas. Me hacen llegar este video pic.twitter.com/GVsnxFb6cP — Miguel Malliotakis (@Malliotakis_) 10 февраля 2019 г.

Влада, силові або рятувальні відомства поки офіційно не підтвердили факт події.

Нагадаємо, у грудні на подвір'я одного з жителів села Замагора, що у розташовується у високогір'ї Карпат, впав метеорит, ледве не спаливши гараж чоловіка.