Виверження вулкану на Балі: рівень небезпеки підняли до максимального

Влада Індонезії підняла рівень небезпеки до найвищого рівня, розширивши небезпечну зону навколо деяких частин гори Агун до 10 кілометрів

Влада Індонезії оголосила масову евакуацію людей з небезпечної зони навколо вулкана Агунг на популярному серед туристів острові Балі, який щороку відвідують понад 4,5 мільйонів мандрівників. Головний аеропорт Балі наразі не працює, сотні туристів застрягли у терміналі в очікуванні можливості вилетіти додому. Раніше влада Індонезії підняла рівень



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Влада Індонезії підняла рівень небезпеки до найвищого рівня, розширивши небезпечну зону навколо деяких частин гори Агун до 10 кілометрів

Влада Індонезії оголосила масову евакуацію людей з небезпечної зони навколо вулкана Агунг на популярному серед туристів острові Балі, який щороку відвідують понад 4,5 мільйонів мандрівників. Головний аеропорт Балі наразі не працює, сотні туристів застрягли у терміналі в очікуванні можливості вилетіти додому.

Раніше влада Індонезії підняла рівень небезпеки до найвищого рівня, розширивши небезпечну зону навколо деяких частин гори Агун до 10 кілометрів.

Джерело: Радіо Свобода