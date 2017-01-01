Виверження вулкану на Балі: рівень небезпеки підняли до максимального
- Вчора, 17:12
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Влада Індонезії підняла рівень небезпеки до найвищого рівня, розширивши небезпечну зону навколо деяких частин гори Агун до 10 кілометрів
Влада Індонезії оголосила масову евакуацію людей з небезпечної зони навколо вулкана Агунг на популярному серед туристів острові Балі, який щороку відвідують понад 4,5 мільйонів мандрівників. Головний аеропорт Балі наразі не працює, сотні туристів застрягли у терміналі в очікуванні можливості вилетіти додому.
Раніше влада Індонезії підняла рівень небезпеки до найвищого рівня, розширивши небезпечну зону навколо деяких частин гори Агун до 10 кілометрів.
Джерело: Радіо Свобода