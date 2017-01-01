  1. Головна
  2. Відео
    Відео

    Виверження вулкану на Балі: рівень небезпеки підняли до максимального

    Влада Індонезії підняла рівень небезпеки до найвищого рівня, розширивши небезпечну зону навколо деяких частин гори Агун до 10 кілометрів
    Влада Індонезії оголосила масову евакуацію людей з небезпечної зони навколо вулкана Агунг на популярному серед туристів острові Балі, який щороку відвідують понад 4,5 мільйонів мандрівників. Головний аеропорт Балі наразі не працює, сотні туристів застрягли у терміналі в очікуванні можливості вилетіти додому. Раніше влада Індонезії підняла рівень
    • Вчора, 17:12
    • Розсилка

    Влада Індонезії підняла рівень небезпеки до найвищого рівня, розширивши небезпечну зону навколо деяких частин гори Агун до 10 кілометрів

    Влада Індонезії оголосила масову евакуацію людей з небезпечної зони навколо вулкана Агунг на популярному серед туристів острові Балі, який щороку відвідують понад 4,5 мільйонів мандрівників. Головний аеропорт Балі наразі не працює, сотні туристів застрягли у терміналі в очікуванні можливості вилетіти додому.

    Раніше влада Індонезії підняла рівень небезпеки до найвищого рівня, розширивши небезпечну зону навколо деяких частин гори Агун до 10 кілометрів.

    Читайте також

    Джерело: Радіо Свобода

    Читайте також
    вулкан
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ