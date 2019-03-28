Вийшов тизер української стрічки за мотивами роману Софії Андрухович



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Роман «Фелікс Австрія» вийшов у 2014 року

У мережі з'явився тизер фільму »Віддана» за мотивами роману «Фелікс Австрия» письменниці Софії Андрухович, про це повідомила gazeta.ua з посиланням на прес-службу FILM.UA.

Спеціально для тизеру Євген Філатов (The Maneken) написав нове аранжування композиції «Човен», а вокалістка гурту «Один в каное» Ірина Швайдак – записала нову вокальну партію.

Події стрічки відбуваються у Станіславі - нині Івано-Франківськ - у складі Австро-Угорської імперії. Історія починається 1868 року. У пожежі гине дружина німця доктора Анґера, але йому вдається врятувати двох дівчат – рідну доньку Аделю й доньку хатніх робітників, українку Стефанію. Вирішує виховувати їх разом. Минає 25 років. Дівчата виросли й залишаються нерозлучними, хоча Аделя тепер заміжня за скульптором надгробків, українцем Петром Сколиком. Стефа веде господарство, займається кулінарією. Дівчата досі не можуть зрозуміти, хто вони одна одній - сестри, подруги чи служниця й господиня, за сюжетом.

«Чесно кажучи, я не сподівалась, що мені так сподобається, - говорить авторка роману Софія Андрухович. - Ці кадри дуже приємно дивитись, вони ніжні і чуттєві. Сподобались кольори і делікатність. Тизер інтригує і багато обіцяє: протягом хвилини перед нами постає заманливе запрошення у світ особливих стосунків, у чарівну реальність. Музичний супровід став несподіванкою, але я негайно відчула, наскільки вдалим є вибір. По-перше, текст написаний Іваном Франком наприкінці XIX століття (дата створення вірша - 13 червня 1880-го - Gazeta.ua) - тобто приблизно в час дії розгортання сюжету «Відданої». По-друге, текст про буремність, непевність і непередбачуваність людського життя, про відносність нашого існування перегукується з історією Стефанії Чорненько. Ну, і виконання й музика - чудові. Аранжування тільки підкреслило всі перераховані вище обставини, наблизило пісню до стилю й настрою візуального ряду».

Зйомки розпочнуться у квітні, а в прокаті «Віддана» з’явиться на початку 2020 року.

Роман письменниці й перекладачки Софії Андрухович «Фелікс Австрія» вийшов у львівському «Видавництві Старого Лева» 2014 року. Твір написано у формі щоденника головної героїні Стефанії. Став переможцем літературної премії «Книга року ВВС». Отримав спеціальну відзнаку Форуму видавців у Львові та премію «ЛітАкцент року». Книжку також видали в Польщі, Австрії, Угорщині, Чехії, Франції, Хорватії.