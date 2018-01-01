Вкрадені за Януковича вугільні пласти переписали на нового донецького «смотрящого»
- Сьогодні, 15:10
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Вугільний бізнесмен Віталій Кропачов
Компанії з оточення Януковича, які у 2012 році без конкурсу отримали запаси вугілля на території держшахт, переписали на осіб, яких пов'язують із вугільним бізнесменом Віталієм Кропачовим
Віталій Кропачов - колишній депутат Донецької облради, власник низки вугільних активів. Зокрема, збагачувальних фабрик та заводу шахтних конструкцій. З 2016 року став співвласником двох збагачувальних фабрик – «Україна» та «Росія».
Другий співвласник - ТОВ «ДРФЦ» з угрупування Олександра Януковича (записана на вірґінський офшор «Сароне холдінгс лімітед»). Однак, сам Віталій Кропачов запевняє, що є єдиним власником збагачувальних фабрик.
Джерело: Bihus.info