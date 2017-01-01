Як Нацгвардія подарувала забудовнику 100 мільйонів - розслідування

Відповідно до експертної оцінки квартири на Бориспільській виявилися дорожчими за апартаменти в центрі міста

Керівник Національної гвардії України погодив із забудовником заміну житлового комплексу, в якому гвардійці мали отримати квартири. В результаті, замість квартир у ЖК «Аристократ» на Печерську, військовослужбовці отримали квартири на околиці Києва. Різниця в ціні склала понад 100 мільйонів гривен. За документами цей обмін значився не



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Відповідно до експертної оцінки квартири на Бориспільській виявилися дорожчими за апартаменти в центрі міста

Керівник Національної гвардії України погодив із забудовником заміну житлового комплексу, в якому гвардійці мали отримати квартири. В результаті, замість квартир у ЖК «Аристократ» на Печерську, військовослужбовці отримали квартири на околиці Києва. Різниця в ціні склала понад 100 мільйонів гривен.

За документами цей обмін значився не просто рівноцінним, але й навіть вигідним для Національної гвардії. Відповідно до експертної оцінки, котру провела запропонована забудовником підприємець Аліса Гринчук, квартири на Бориспільській виявилися дорожчими за апартаменти в центрі міста. Пояснювати свою оцінку програмі Гринчук відмовилася.





Джерело: Bihus.info