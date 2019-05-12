З'явилося відео аварійної посадки літака у М'янмі



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Ніхто з пасажирів і членів екіпажу не постраждав Кадр з відео

З лайнером Embraer ERJ-190LR, який летів з Янгона в Мандалай, стався інцидент

Літак авіакомпанії Myanmar National Airlines, який перевозив 89 пасажирів, здійснив аварійну посадку без шасі в аеропорту міста Мандалай (М'янма). Про це повідомляє портал Aviation Safety.

Інцидент стався з лайнером Embraer ERJ-190LR, який летів з Янгона в Мандалай. Після того як пілотам не вдалося випустити передню стійку шасі, вони зробили два проходи на низькій висоті над злітно-посадковою смугою (ЗПС) і успішно приземлилися без шасі.

На ролику, опублікованому в мережі, видно, як літак заходить на посадку, а після зіткнення з ЗПС починає кренитися вперед і іскритися. Відзначається, що ніхто з пасажирів і членів екіпажу не постраждав.