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    З'явилося відео аварійної посадки літака у М'янмі

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    Ніхто з пасажирів і членів екіпажу не постраждав - З'явилося відео аварійної посадки літака у М'янмі
    Ніхто з пасажирів і членів екіпажу не постраждав
    Кадр з відео

    З лайнером Embraer ERJ-190LR, який летів з Янгона в Мандалай, стався інцидент

    Літак авіакомпанії Myanmar National Airlines, який перевозив 89 пасажирів, здійснив аварійну посадку без шасі в аеропорту міста Мандалай (М'янма). Про це повідомляє портал Aviation Safety.

    Інцидент стався з лайнером Embraer ERJ-190LR, який летів з Янгона в Мандалай. Після того як пілотам не вдалося випустити передню стійку шасі, вони зробили два проходи на низькій висоті над злітно-посадковою смугою (ЗПС) і успішно приземлилися без шасі.

    На ролику, опублікованому в мережі, видно, як літак заходить на посадку, а після зіткнення з ЗПС починає кренитися вперед і іскритися. Відзначається, що ніхто з пасажирів і членів екіпажу не постраждав.

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