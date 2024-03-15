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Берлінське техно визнане культурною спадщиною ЮНЕСКО

Олександр Мінін
glavcom.ua
Берлінське техно визнане культурною спадщиною ЮНЕСКО
Recondite – один із провідних німецьких техно-виконавців
фото з відкритих джерел

За словами міністерки культури Німеччини, субкультура пропагує такі людські цінності, як розмаїття, повага та космополітизм

Жанр музики внесений до реєстру разом із саксонським альпінізмом і ручними вишивками Швальма (район у Гессені) Конференцією міністрів культури федеральних земель Німеччини та Клаудією Рот, уповноваженою Федерального руху в справах культури та ЗМІ. Про це пише Spiegel.

За появу техно, як і за появу джазу, року та хіп-хопу, людство може завдячувати афроамериканським музикантам. Вони створили його, намагаючись адаптувати європейську електронну музику для масового танцювального формату.

Після цього техно-саунд прискорювався, ставав більш багатогранним, але згодом почав повертатися до мінімалістичного формату.

Так, у середині 90-х – на початку 00-х жанр мінімал-техно закріпився переважно за німецькими музикантами, які стали повертати музичний напрям до витоків і зробили звучання більш традиційним та «фірмовим».

З нішевого, андеграундного жанру техно поступово стало здобувати популярність серед рейверів, набувати масовості, багато в чому завдяки некомерційній компанії Rave the Planet, яка організовувала техно-паради та інші яскраві заходи.

За словами міністерки культури Німеччини, доповнення до культурної спадщини відображають культурне багатство та виступають проти розділення, а сама субкультура техно пропагує такі людські цінності, як розмаїття, повага та космополітизм.

Нагадаємо, представницю Ізраїля допущено до пісенного конкурсу «Євробачення-2024» після зміни тексту пісні.

Теги: Німеччина музика ЮНЕСКО культура

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