2027 рік за китайським календарем пройде під знаком Вогняної Кози – восьмої тварини східного зодіаку. Її традиційно пов'язують із добротою, миролюбністю, внутрішньою силою та творчістю. Водночас стихія Вогню додає символу енергії та яскравості. Китайський Новий рік розпочнеться 6 лютого 2027 року, тому перші тижні січня ще припадатимуть на рік Вогняного Коня.

«Главком» розповідає, що означає символ 2027 року, звідки походить традиція східного календаря, які риси приписують Вогняній Козі та коли востаннє повторювався цей знак.

2027 рік – рік якої тварини

За китайським календарем 2027-й буде роком Кози, яку також називають Вівцею або Бараном. У китайській мові для позначення цього символу використовують ієрогліф 羊 (yáng), що може означати різних представників родини овець і кіз. Саме тому в перекладах і календарях трапляються різні назви однієї тварини.

Коза посідає восьме місце у 12-річному циклі китайського зодіаку. Їй передує Кінь, а наступним символом стає Мавпа.

Китайський Новий рік у 2027 році настане 6 лютого. Саме від цієї дати почнеться рік Вогняної Кози, який триватиме до 25 січня 2028 року. Отже, 1 січня 2027-го за східним календарем іще триватиме рік Вогняного Коня.

Чому 2027-й називають роком Вогняної Кози

У китайській календарній традиції кожен рік має не лише тварину-покровителя, а й одну з п'яти стихій: Дерево, Вогонь, Землю, Метал або Воду. Їх поєднують із 12 тваринами зодіаку, утворюючи 60-річний цикл.

2027 рік має позначення Дін-Вей (丁未), яке відповідає поєднанню стихії Вогню та знака Кози. Через це його також називають роком Червоної або Вогняної Кози.

У традиційних символічних трактуваннях Вогонь пов'язують із теплом, енергією, активністю та прагненням до самовираження. Коза, зі свого боку, асоціюється з миром, доброзичливістю та внутрішньою силою.

Поєднання цих символів у східній астрології трактують як образ творчої енергії, емоційності та прагнення до гармонії. Водночас такі характеристики належать до культурних уявлень і гороскопічних традицій, а не є науковими прогнозами.

Який характер має Коза за східним гороскопом

У китайській зодіакальній традиції Козу часто описують як символ доброти, чуйності, спокою та творчого мислення. Їй приписують прагнення до затишку, стабільності й гармонійних стосунків.

Серед рис, які традиційно пов'язують із цим знаком:

Доброта та чуйність. Козу вважають символом співчуття, уважності до інших і готовності допомагати.

Козу вважають символом співчуття, уважності до інших і готовності допомагати. Миролюбність. Цей знак асоціюють із прагненням уникати конфліктів і знаходити компроміси.

Цей знак асоціюють із прагненням уникати конфліктів і знаходити компроміси. Творчість. Козі приписують художній смак, уяву та інтерес до мистецтва.

Козі приписують художній смак, уяву та інтерес до мистецтва. Чутливість. У гороскопічних описах представників цього знака часто характеризують як емоційних і вразливих.

У гороскопічних описах представників цього знака часто характеризують як емоційних і вразливих. Прагнення до комфорту. Символ пов'язують із домашнім затишком, красою та спокійним середовищем.

Стихія Вогню додає традиційному образу Кози більшої активності, рішучості та енергійності. Тому Вогняну Козу в символічних трактуваннях описують як більш яскраву й темпераментну порівняно з іншими різновидами цього знака.

Що символізує рік Вогняної Кози

У східній культурі Коза має переважно позитивне символічне значення. Її пов'язують із добробутом, спокоєм, добрими стосунками та сімейним благополуччям.

Вогонь у китайській системі п'яти стихій символізує тепло, світло, рух і активність. Тому поєднання Вогню та Кози часто трактують як символ творчого розвитку, натхнення та прагнення до змін.

Водночас не варто сприймати ці значення як передбачення подій у 2027 році. Східний календар є частиною культурної та астрологічної традиції, а не інструментом достовірного прогнозування майбутнього.

Які кольори пов'язують із Вогняною Козою

Оскільки 2027 рік належить до стихії Вогню, у символічних добірках для нього часто використовують відтінки, пов'язані з цією стихією:

Червоний – символізує удачу, енергію та святкування.

– символізує удачу, енергію та святкування. Помаранчевий – асоціюється з теплом, активністю та радістю.

– асоціюється з теплом, активністю та радістю. Бордовий – уособлює силу, впевненість і насиченість.

– уособлює силу, впевненість і насиченість. Золотий – пов'язують із добробутом і достатком.

– пов'язують із добробутом і достатком. Теракотовий – нагадує про тепло вогню та природні відтінки.

Ці кольори можна використовувати в новорічному декорі, святковому одязі та оформленні столу. Однак єдиного офіційного переліку «щасливих кольорів» року Кози не існує – такі рекомендації залежать від конкретних астрологічних трактувань.

Які роки народження відповідають знаку Кози

За китайським зодіаком роки Кози повторюються кожні 12 років. Водночас поєднання тварини з тією самою стихією повторюється раз на 60 років.

До років Кози належать:

1955 – Дерев'яна Коза;

– Дерев'яна Коза; 1967 – Вогняна Коза;

– Вогняна Коза; 1979 – Земляна Коза;

– Земляна Коза; 1991 – Металева Коза;

– Металева Коза; 2003 – Водяна Коза;

– Водяна Коза; 2015 – Дерев'яна Коза;

– Дерев'яна Коза; 2027 – Вогняна Коза.

Отже, попередній рік Вогняної Кози був у 1967-му. Наступного разу таке поєднання повториться у 2087 році.

Важливо враховувати, що китайський Новий рік щороку припадає на різні дати. Тому людям, народженим у січні або на початку лютого, для визначення свого знака потрібно перевіряти дату початку відповідного китайського року, а не лише календарний рік народження.

Які традиції пов'язані зі східним Новим роком

Китайський Новий рік, який також називають Святом весни, є одним із найважливіших свят у Китаї. Його дата визначається за традиційним місячно-сонячним календарем.

Святкування зазвичай триває 15 днів і завершується Святом ліхтарів. У цей період родини збираються разом, готують святкові страви, прикрашають оселі червоними декораціями та дарують одне одному подарунки.

Серед відомих традицій – сімейна новорічна вечеря, запуск феєрверків у місцях, де це дозволено, танці лева й дракона, а також дарування червоних конвертів із грошима.

Окремого універсального обряду зустрічі саме Вогняної Кози немає. Традиції святкування залежать від регіону, родини та місцевих звичаїв.

Коли настане китайський Новий рік 2027

Китайський Новий рік у 2027 році припадає на суботу, 6 лютого. Цього дня розпочнеться 15-денний період святкувань, який завершиться 20 лютого Святом ліхтарів.

Таким чином, календарний 2027 рік в Україні почнеться ще під знаком Вогняного Коня, а рік Вогняної Кози за китайським календарем настане лише в лютому.

Вогняна Коза стане символом 2027 року в східному зодіаку. Її традиційно пов'язують із добротою, творчістю, гармонією та внутрішньою силою, а стихію Вогню – з енергією та активністю.