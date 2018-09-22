Архів письменника Джорджа Орвелла включили в реєстр документальної спадщини ЮНЕСКО



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Архів письменника складається, зокрема, з особистих щоденників

До спадщини, зокрема, внесуть фразу Орвелла «Війна — це мир; Свобода — це рабство; Незнання — сила»

Архів письменника складається з особистих щоденників, журналістських та письменницьких нотаток

Особистий архів письменника Джорджа Орвелла, автора повісті «Скотоферма» (Animal Farm, 1945 рік, — ред.), включили в реєстр документальної спадщини ЮНЕСКО. Про це повідомляє The Guardian.

Архів письменника складається з особистих щоденників, журналістських та письменницьких нотаток, різноманітних фраз і цитат з книг.

Зазначається, що до спадщини ЮНЕСКО, зокрема, внесуть фразу Орвелла з роману «1984»: «Війна — це мир; Свобода — це рабство; Незнання — сила».

У ЮНЕСКО пояснили, що творчий спадок Орвелла «справив величезний вплив на розвиток людської думки по всьому світу, і цей вплив є актуальними і нині.

«Жоден серйозний огляд поточних подій, навіть сьогодні, на початку XXI століття, не обходиться без згадки Оруелла і його ідей», — вважають в організації.

Повний список творів та авторів, які включили в реєстр документальної спадщини ЮНЕСКО, оприлюднений на офіційному сайті організації.

Раніше повідомлялось, що американський стрімінговий сервіс Netflix планує екранізувати повість «Скотоферма» Джорджа Орвелла.

ЮНЕСКО (Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури) — міжнародна організація, спеціалізована установа ООН, яка сприяє розвитку національної культури, охороні пам'яток культури тощо.

Джерело: Громадське