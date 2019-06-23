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    У світі

    Авіакатастрофа на Гаваях: кількість загиблих зросла до 11 людей

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    Федеральні слідчі продовжують з'ясовувати причину катастрофи - Авіакатастрофа на Гаваях: кількість загиблих зросла до 11 людей
    Федеральні слідчі продовжують з'ясовувати причину катастрофи

    Двомоторний літак спалахнув у повітрі невдовзі після злету, - місцева влада

    На Гаваях унаслідок падіння двомоторного літака, де було 11 осіб, живих не знайшли.

    Про це повідомляє Hawaii News Now

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    Зазначається, що раніше повідомлялося про 9 загиблих.

    «В одній з найгірших цивільних авіаційних катастроф в історії Гаваїв у п'ятницю ввечері 11 людей загинули. Після того як двомоторний літак злетів на Північному березі Оаху, він спалахну у повітрі невдовзі після злету», - йдеться у повідомленні.

    Місцева влада підтвердила, що на борту літака після злету з аеродрому Діллінгем було 11 людей, ніхто з них не вижив. Федеральні слідчі продовжують з'ясовувати причину катастрофи.

    Як повідомлялося раніше, близько 18:30 у п'ятницю на аеродромі Діллінгем на Гаваях внаслідок падіння двомоторного літака загинули 9 осіб.

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