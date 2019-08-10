  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Біля берегів Норвегії Росія розмістила новітню ракетну систему «Бал»

    • Розсилка
    <p>Берегова ракетна система &laquo;Бал&raquo; / Фoтo: Reuters/Scanpix/LETA</p> - Біля берегів Норвегії Росія розмістила новітню ракетну систему «Бал»

    Берегова ракетна система «Бал» / Фoтo: Reuters/Scanpix/LETA

    Ракетний комплекс здатний ліквідувати наземні і надводні цілі противника на відстані у 150 км

    Росія розмістила берегову ракетну систему «Бал» на півострові Середній на узбережжі Баренцевого моря, за 35 км від кордону з Норвегією.

    Про це повідомляє Delfi.

    ЗМІ зазначає, що розміщення берегової ракетної системи «Бал» на півострові Середній – це відповідь Росії на будівництво американської радіолокаційної системи Globus на території Норвегії.

    Читайте також

    Півострів Середній знаходиться за 35 км від норвезько-російського сухопутного кордону на півночі. За умови гарної погоди з півострова чудово проглядається норвезьке місто Варді, де американці зводять радіолокаційну систему Globus на замовлення норвезьких служб безпеки.

    1565444016-561

    Як пише ЗМІ, американські радари тривалий час були каменем спотикання у відносинах Росії з Норвегією в галузі безпеки. У травні цього року Росія пообіцяла вжити контрзаходів щодо новітньої радіолокаційної системи, яка в даний час будується в Варді, щоб забезпечити свою безпеку, але при цьому не пояснила, як безпеці можуть загрожувати радари – пристрої, створені для спостереження, а не для здійснення атак.

    За даними ТАСС, берегова ракетно-артилерійська бригада Північного флоту, нещодавно переозброєна з протикорабельних берегових ракетних комплексів (БРК) «Рубіж» на комплекси «Бал», проведе перші стрільби новим озброєнням восени.

    Довідка: Новий ракетний комплекс, озброєний дозвуковими маловисотними протикорабельними ракетами Х-35, здатний ліквідувати наземні і надводні цілі противника на відстані у 150 км. Повний залп комплексу, що включає 32 ракети, може забезпечити зрив бойового завдання великої корабельної ударної групи противника, його десантного загону або конвою.

    Читайте також
    Росія радари Норвегія ракета
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ