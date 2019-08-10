Біля берегів Норвегії Росія розмістила новітню ракетну систему «Бал»



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Берегова ракетна система «Бал» / Фoтo: Reuters/Scanpix/LETA

Ракетний комплекс здатний ліквідувати наземні і надводні цілі противника на відстані у 150 км

Росія розмістила берегову ракетну систему «Бал» на півострові Середній на узбережжі Баренцевого моря, за 35 км від кордону з Норвегією.

Про це повідомляє Delfi.

ЗМІ зазначає, що розміщення берегової ракетної системи «Бал» на півострові Середній – це відповідь Росії на будівництво американської радіолокаційної системи Globus на території Норвегії.

Півострів Середній знаходиться за 35 км від норвезько-російського сухопутного кордону на півночі. За умови гарної погоди з півострова чудово проглядається норвезьке місто Варді, де американці зводять радіолокаційну систему Globus на замовлення норвезьких служб безпеки.

Як пише ЗМІ, американські радари тривалий час були каменем спотикання у відносинах Росії з Норвегією в галузі безпеки. У травні цього року Росія пообіцяла вжити контрзаходів щодо новітньої радіолокаційної системи, яка в даний час будується в Варді, щоб забезпечити свою безпеку, але при цьому не пояснила, як безпеці можуть загрожувати радари – пристрої, створені для спостереження, а не для здійснення атак.

За даними ТАСС, берегова ракетно-артилерійська бригада Північного флоту, нещодавно переозброєна з протикорабельних берегових ракетних комплексів (БРК) «Рубіж» на комплекси «Бал», проведе перші стрільби новим озброєнням восени.

Довідка: Новий ракетний комплекс, озброєний дозвуковими маловисотними протикорабельними ракетами Х-35, здатний ліквідувати наземні і надводні цілі противника на відстані у 150 км. Повний залп комплексу, що включає 32 ракети, може забезпечити зрив бойового завдання великої корабельної ударної групи противника, його десантного загону або конвою.