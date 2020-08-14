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    У світі

    Білоруські силовики побили пенсіонера, який обурився, що ті розбили лобове скло в його авто

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    У Білорусі ОМОНівці по-звірячому побили пенсіонера - Білоруські силовики побили пенсіонера, який обурився, що ті розбили лобове скло в його авто
    У Білорусі ОМОНівці по-звірячому побили пенсіонера
    Фото: скріншот відео

    У Білорусі силовики вп'ятьох жорстоко побили дідуся

    У столиці Білорусі Мінську силовики побили дідуся, який обурився, що ті розбили лобове скло в його автомобілі, коли він просто проїжджав повз.

    Інцидент зняли на відео очевидці.

    «ОМОНівець стоїть і б'є проїжджаючі машини, розбив дідусеві скло, дідусеві це звісно не сподобалося і він вийшов з'ясувати: як так і за що»,– йдеться в повідомленні.

    На кадрах можна побачити, як на дорозі стоїть міліцейська машина і за нею пасажирський автобус. Між ними боєць ОМОНу з кийком у руці стежить за потоком машин, які сигналять. У певний момент силовик б'є кийком прямо по лобовому склу легковика, який проїжджає.

    З транспорту вийшов чоловік похилого віку та обурюється через безпричинний напад. До нього підходить ОМОНівець, потім ще четверо, і ведуть до авто з ДАІшниками. Пенсіонер спокійно йде з ними, і тут один із силовиків схопив дідуся за шию і штовхнув на асфальт. Інші починають бити чоловіка, штовхають, при ударах навіть використовують палиці. Потім вони схопили потерпілого за руки та ноги, ніби ганчір'яну ляльку, і понесли-поволокли його в автобус.

    Пізніше ОМОНівці залізли в салон легковика дідуся, а самого відвезли на бусі в невідомому напрямку.

    машини напад чоловік
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