Білоруські силовики побили пенсіонера, який обурився, що ті розбили лобове скло в його авто



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Білорусі ОМОНівці по-звірячому побили пенсіонера Фото: скріншот відео

У Білорусі силовики вп'ятьох жорстоко побили дідуся

У столиці Білорусі Мінську силовики побили дідуся, який обурився, що ті розбили лобове скло в його автомобілі, коли він просто проїжджав повз.

Інцидент зняли на відео очевидці.

«ОМОНівець стоїть і б'є проїжджаючі машини, розбив дідусеві скло, дідусеві це звісно не сподобалося і він вийшов з'ясувати: як так і за що»,– йдеться в повідомленні.

На кадрах можна побачити, як на дорозі стоїть міліцейська машина і за нею пасажирський автобус. Між ними боєць ОМОНу з кийком у руці стежить за потоком машин, які сигналять. У певний момент силовик б'є кийком прямо по лобовому склу легковика, який проїжджає.

З транспорту вийшов чоловік похилого віку та обурюється через безпричинний напад. До нього підходить ОМОНівець, потім ще четверо, і ведуть до авто з ДАІшниками. Пенсіонер спокійно йде з ними, і тут один із силовиків схопив дідуся за шию і штовхнув на асфальт. Інші починають бити чоловіка, штовхають, при ударах навіть використовують палиці. Потім вони схопили потерпілого за руки та ноги, ніби ганчір'яну ляльку, і понесли-поволокли його в автобус.

Пізніше ОМОНівці залізли в салон легковика дідуся, а самого відвезли на бусі в невідомому напрямку.