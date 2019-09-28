Біля берегів Лівії перекинувся човен з мігрантами



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На борту човна знаходилися 50 пасажирів

Біля берегів Лівії перекинувся човен з мігрантами, на борту човна перебували 50 пасажирів.

Про це повідомляє Еuronews.

В даний час пошуково-рятувальна операція триває.

Уряд національної згоди Лівії заявило, що кількість нелегальних мігрантів на території країни досягло 700 тис. чоловік.

Напередодні в Руанду з Лівії в рамках підписаного між країнами спеціального угоди прибула перша група у складі 66 осіб, які намагалися перебратися в Європу, але були затримані. Пізніше вони будуть розподілені між іншими країнами Африки.

Крім того, біля узбережжя Марокко поблизу Касабланки перекинувся човен з мігрантами. Загинули не менше семи осіб.

Влада Марокко заявляють, що з січня по вересень поточного року запобігли спроби 57 тисяч чоловік нелегально перетнути кордон з Іспанією.

Між тим, у цьому році кількість нелегальних мігрантів, які прибувають на іспанську територію морським і наземним шляхом знизилося більш ніж на 40%.