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    У світі

    Біля берегів Лівії перекинувся човен з мігрантами

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    Біля берегів Лівії перекинувся човен з мігрантами

    На борту човна знаходилися 50 пасажирів

    Біля берегів Лівії перекинувся човен з мігрантами, на борту човна перебували 50 пасажирів.

    Про це повідомляє Еuronews.

    В даний час пошуково-рятувальна операція триває.

    Уряд національної згоди Лівії заявило, що кількість нелегальних мігрантів на території країни досягло 700 тис. чоловік.

    Напередодні в Руанду з Лівії в рамках підписаного між країнами спеціального угоди прибула перша група у складі 66 осіб, які намагалися перебратися в Європу, але були затримані. Пізніше вони будуть розподілені між іншими країнами Африки.

    Крім того, біля узбережжя Марокко поблизу Касабланки перекинувся човен з мігрантами. Загинули не менше семи осіб.

    Влада Марокко заявляють, що з січня по вересень поточного року запобігли спроби 57 тисяч чоловік нелегально перетнути кордон з Іспанією.

    Між тим, у цьому році кількість нелегальних мігрантів, які прибувають на іспанську територію морським і наземним шляхом знизилося більш ніж на 40%.

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