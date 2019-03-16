Boeing планує швидке оновлення програмного забезпечення 737 Max



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Оновлення торкнеться системи MCAS, яка бореться зі звалюванням лайнера при відключеному автопілоті

Американська корпорація Boeing планує випустити оновлення програмного забезпечення літаків сімейства 737 Max протягом 7-10 днів, повідомляють інформагентства з посиланням на обізнані джерела.

За даними Франс прес, оновлення торкнеться системи MCAS, яка бореться зі звалюванням лайнера при відключеному автопілоті. На оновлення прошивки піде близько двох годин, повідомляє агентство з посиланням на джерела, що попросили про анонімність.

Рейтер відзначає, що на даний момент немає доказів того, що саме програмне забезпечення могло привести до катастрофи лайнера індонезійської авіакомпанії Lion Air в жовтні минулого року і краху літака Ethiopian Airlines 10 березня.

При цьому напередодні гендиректор Ethiopian Airlines Теволде Гебремаріам заявив в інтерв'ю агентству Сіньхуа, що між двома катастрофами є певна схожість, проте точні висновки можна буде зробити тільки після аналізу бортових самописців, який займе декілька днів.

У Boeing раніше повідомляли, що оновлення програмного забезпечення для лайнерів сімейства 737 Max буде випущено в найближчі тижні.

Джерело: BBC