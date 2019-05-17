Британія змінює правила в'їзду в країну



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Великобританія з 20 травня скасує паперові міграційні картки для всіх іноземців

Профспілки Великобританії стурбовані, що нововведення може послабити прикордонний контроль

Великобританія з 20 травня скасує паперові міграційні картки для всіх іноземців з метою скорочення черг у пунктах прибуття.

Про це повідомляє Independent з посиланням на заяву глави прикордонної служби Пола Лінкольна.

На цей час міграційні картки заповнюються пасажирами, які прибувають авіарейсами або через морські порти з-за меж Європейського економічного простору. За повідомленням Пола Лінкольна, скасування міграційних карток «допоможе вирішити проблему зростаючої кількості пасажирів» і дасть співробітникам можливість зосередитися на «взаємодії з іноземцями». Він зазначив, що більшість даних, які вносилися в міграційні картки, скоро будуть доступні для збору в електронному вигляді.

У той же час профспілки Великобританії стурбовані, що нововведення може послабити прикордонний контроль. Щороку випускалося близько 16 мільйонів міграційних карток, які використовувалися для обліку в'їжджих іноземних громадян.

На думку профспілок, скасування карток може позбавити органи безпеки цінної інформації, необхідної для притягнення до відповідальності «учасників незаконних операцій або злочинців».

Джерело: Кореспондент.net