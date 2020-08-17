Британський лікар розповів про марність перевірок на коронавірус в аеропорту



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На території аеропортів зберігається особливо високий ризик поширення інфекції,зазначив лікар Національної служби охорони здоров'я Великої Британії

Масові перевірки пасажирів на наявність коронавірусної інфекції в аеропортах одразу після прибуття в цілому неефективні і не приносять користі.

Такою думкою з Daily Express поділився лікар Національної служби охорони здоров'я Великої Британії (NHS) Аншумен Бхагат (Anshumen Bhagat).

За його словами, в першу чергу, це пов'язано з тривалістю інкубаційного періоду вірусу.

«Якщо турист провів відпустку в Іспанії і пройшов тестування після повернення додому, тест навряд чи покаже, чи заразився він Covid-19 в місцевому супермаркеті або ще до того, як відправився на відпочинок», - пояснив експерт.

Крім того, вважає співрозмовник видання, жодна з нині існуючих тест-систем не здатна давати одночасно швидкий і надточний результат - в зв'язку з цим на території аеропортів зберігається особливо високий ризик поширення інфекції.

«Яким чином аеропорти сприяють безпечному поверненню мандрівників, якщо вони не знають, інфіковані ті чи ні, протягом 48 годин після проведення тесту?» - зауважив лікар.

Для того, щоб підвищити безпеку подорожей по світу під час пандемії, Бхагат вважає за необхідне поміщати всіх приїжджих на карантин, проте не на загальноприйняті два тижні, а на період від чотирьох до восьми днів - і тільки після цього, витримавши таким чином інкубаційний період, слід проводити тестування на Covid-19.