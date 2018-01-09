Через збій в роботі GPS навігатори в центрі Москви відправляють водіїв в океан

Внаслідок некоректного визначення місця розташування деякі користувачі сервісів таксі отримали рахунки на кілька сотень тисяч рублів

У центрі Москві зафіксовано збій в роботі системи GPS, через який розташування водіїв і пішоходів визначається в районі Гвінейської затоки в Атлантичному океані, передає Meduza. Перші скарги на роботу навігаторів в центрі міста почали з'являтися в соцмережах 6 січня. Місцезнаходження користувачів визначалося як 0°0'0" північної широти і



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Внаслідок некоректного визначення місця розташування деякі користувачі сервісів таксі отримали рахунки на кілька сотень тисяч рублів

У центрі Москві зафіксовано збій в роботі системи GPS, через який розташування водіїв і пішоходів визначається в районі Гвінейської затоки в Атлантичному океані, передає Meduza.

Перші скарги на роботу навігаторів в центрі міста почали з'являтися в соцмережах 6 січня.

Місцезнаходження користувачів визначалося як 0°0'0" північної широти і 0°0'0" східної довготи, що відповідає точці в Гвінейській затоці. Координати Москви - 55°45'07" північної широти і 37°36'56" східної довготи.

Через некоректне визначення місця розташування деякі користувачі сервісів таксі отримали рахунки на кілька сотень тисяч рублів.

У «Яндекс.Таксі» підтвердили, що зафіксовані поодинокі випадки завищення рахунку за поїздку, додавши, що розбираються з такими проблемами в ручному режимі.

Про можливий неправильний розрахунок вартості поїздки через збій в роботі GPS попередив 6 січня своїх користувачів і сервіс каршерінга BelkaCar, і порекомендував у таких випадках звертатися в службу підтримки.

У виданні нагадують, що повідомлення про короткочасні збої в роботі GPS у центрі Москви, в першу чергу біля Кремля, з'являються раз на декілька місяців, починаючи з 2016 року. Як правило, в таких випадках навігатори показують, що користувачі знаходяться на території одного з московських аеропортів. також були припущення, що збої в роботі GPS пов'язані з використанням певної спецтехніки Федеральної служби охорони (ФСО).