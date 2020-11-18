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    У світі

    У Росії чоловік прийшов до дитячого садку і вбив колишню дружину

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    Мотивом вбивства жінки стали ревнощі - У Росії чоловік прийшов до дитячого садку і вбив колишню дружину
    Мотивом вбивства жінки стали ревнощі

    Потерпіла від отриманих поранень померла в машині швидкої допомоги

    У республіці Башкортостан 49-річний місцевий житель прийшов до дитячого садку, де працювала вихователем його колишня дружина і вбив її. Про це повідомляє пресслужба регіонального управління Слідчого комітету Росії.

    Злочин стався в селі Старі Кієшки Кармаскалінского району республіки. Чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння. За версією слідства, вдень 17 листопада він напав з ножем на 47-річну жінку і завдав їй не менше трьох ударів. Після цього підозрюваний спробував сховатися, але його затримав учитель фізкультури зі школи, що знаходилась в одній будівлі з дитячим садом.

    Мотивом вбивства стали ревнощі. Злочин стався, коли учні школи та вихованці дитячого садка перебували в інших приміщеннях.

    Потерпіла від отриманих поранень померла в машині швидкої допомоги. Відносно її колишнього чоловіка порушено кримінальну справу про вбивство. Йому пред'явлено звинувачення, вирішується питання про арешт.

    Нагадаємо, що у гаражі в Києві чотири роки ховався чоловік, що вбив свою дружину.

    До слова, на Буковині чоловік ножем вбив дружину на очах у семирічного сина.

    Також, на Троєщині застілля двох товаришів закінчилося вбивством.

    Як повідомлялося, столичні правоохоронці розкрили особливо тяжкий злочин, скоєний два роки тому, а саме умисне вбивство 49-річного киянина. Поліція затримала зловмисника, який вбив товариша по чарці.

    Теги: вбивство арешт чоловік дружина злочин учні учитель
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