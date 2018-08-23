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    У світі

    Чоловік у передмісті Парижа кидався з ножем на перехожих, є загиблий

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    Чоловік у передмісті Парижа кидався з ножем на перехожих, є загиблий

    В результаті нападу загинула одна особа, поліція нейтралізувала злочинця

    У передмісті Парижа невідомий з ножем напав на перехожих, в результаті чого одна людина загинула і двоє отримали поранення. Про це повідомляє Reuters.

    Повідомляється, що інцидент стався в Трапі. Постраждалих госпіталізували з важкими пораненнями. За даними поліції, вдалося нейтралізувати нападника. Інші подробиці атаки поки не повідомляються.

    Відзначимо, в кінці червня у Франції за підозрою в підготовці атак на мусульман затримали 10 осіб. Затримання проводилися по всій Франції, два з них - на Корсиці. При обшуку у підозрюваних вилучили зброю.

    За версією слідства, затримані готували атаки на радикально налаштованих імамів і ісламістів. Правоохоронці встановлюють, наскільки далеко підозрювані просунулися в своїх планах.

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