Чоловік у передмісті Парижа кидався з ножем на перехожих, є загиблий



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В результаті нападу загинула одна особа, поліція нейтралізувала злочинця

У передмісті Парижа невідомий з ножем напав на перехожих, в результаті чого одна людина загинула і двоє отримали поранення. Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що інцидент стався в Трапі. Постраждалих госпіталізували з важкими пораненнями. За даними поліції, вдалося нейтралізувати нападника. Інші подробиці атаки поки не повідомляються.

Відзначимо, в кінці червня у Франції за підозрою в підготовці атак на мусульман затримали 10 осіб. Затримання проводилися по всій Франції, два з них - на Корсиці. При обшуку у підозрюваних вилучили зброю.

За версією слідства, затримані готували атаки на радикально налаштованих імамів і ісламістів. Правоохоронці встановлюють, наскільки далеко підозрювані просунулися в своїх планах.