Чому 14 вересня – поганий день для Москви: історичний факт

Цього дня 210 років тому російська столиця згоріла

14 вересня 1812 року, через тиждень після перемоги над росіянами у битві біля Бородіно, армія Наполеона увійшла в залишену російськими військами Москву. Місто, підпалене росіянами, охопила пожежа, котра позбавила французів шансів переждати у РФ зиму.

У 1812 році Наполеон був на вершині успіху – завойована майже вся Європа, близькою була перемога над Іспанією, а для підкорення Британії необхідна була її економічна ізоляція, в здійсненні котрої Наполеон розраховував на свого союзника російського царя Олександра I. Але несподівано для французького імператора, у вирішальний момент Олександр I відмовися оголошувати блокаду Британії, котра була для Росії економічно вкрай невигідна. З метою тиску на царя весною 1812 року Наполеон почав концентрувати свої війська в Польщі, але Олександр I відмовився змінити своє рішення.

7 вересня відбулась битва під Бородіном, в котрій обидві сторони зазнали величезних втрат, а 14 вересня 1812 року Наполеон без бою увійшов у Москву. Його зустріло практично спустіле місто, майже всі 275 тис. жителів котрого були евакуйовані.

За три дні, що вирувала пожежа, згоріло майже дві третини міста.