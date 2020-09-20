CNN: Трампу надіслали пакунок з отрутою



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Американського президента вже не вперше намагаються отруїти за допомогою рицину

Всю пошту для Білого дому перевіряють на віддаленому об'єкті, перед тим як відправити до адміністрації Трампа

Президенту Сполучених Штатів Америки Дональду Трампу цього тижня надіслали пакунок з отруйною речовиною – рицином. Однак пакунок не дійшов до адресата, його перехопили правоохоронці.

Про це повідомляє американський телеканал CNN з посиланням на два джерела в правоохоронних органах.

Зазначається, щоб підтвердити присутність отрути в пакунку, провели два тести. Як пояснили в CNN, всю пошту для Білого дому перевіряють на віддаленому об'єкті, перед тим як відправити до адміністрації Трампа.

Зараз цю справу ведуть Федеральне бюро розслідувань та Секретна служба.

Зазначимо, рицин – це високотоксична речовина, яку часто використовують терористи. Отруту можна використовувати у вигляді порошку, гранулах, пару чи кислоти.

При потраплянні в організм отрута викликає нудоту, блювоту і внутрішню кровотечу шлунку та кишечника, за якими йде відмова печінки, селезінки та нирок, а далі смерть в результаті колапсу системи кровообігу.

Нагадаємо, вже не вперше американського президента намагаються отруїти за допомогою рицину. Усі попередні небезпечні пакунки також перехоплювали правоохоронці.