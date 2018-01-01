Дифтерія в Ємені: загинули 62 людини

У країні вирує епідемія дифтерії

Міністерство охорони здоров'я Ємену зареєструвало 933 випадки захворювання на дифтерію і 62 випадки зі смертельними наслідками з моменту початку спалаху хвороби шість місяців тому. Про це повідомляє місцеве агентство САБА з посиланням на заяву відомства. Спалах дифтерії почався в Ємені в середині серпня 2017 року. В кінці грудня минулого року



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Фото: AP Photo / Muhammed Muheisen

У країні вирує епідемія дифтерії

Міністерство охорони здоров'я Ємену зареєструвало 933 випадки захворювання на дифтерію і 62 випадки зі смертельними наслідками з моменту початку спалаху хвороби шість місяців тому. Про це повідомляє місцеве агентство САБА з посиланням на заяву відомства.

Спалах дифтерії почався в Ємені в середині серпня 2017 року. В кінці грудня минулого року Міжнародний комітет Червоного Хреста попереджав про спалах дифтерії в Ємені з небезпечно високим рівнем смертності.

«Хвороба концентрується в провінціях Ібб і Ходейда. Управління охорони здоров'я та населення при співробітництві з ВООЗ, ЮНІСЕФ, МКЧХ в ОАЕ і Центром гуманітарної допомоги ім. короля Салмана докладає зусиль по ліквідації епідемії, що охопила країну», - заявив заступник міністра охорони здоров'я сектора першої медичної допомоги Алі аль-Валід.

Чиновник додав, що ведеться імунізація і просвітницька робота, щоб запобігти поширенню епідемії в інших провінціях країни.