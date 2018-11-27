До Лондона повернувся вчений, якого пожиттєво ув’язнили в Еміратах



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Метью Ходжеса було помилувано у Об’єднаних Арабських Еміратах

Метью Ходжес утримувався під вартою в ОАЕ з 5 травня цього року

У вівторок до Лондона прилетів британський академік Метью Ходжес, звільнений за день до того із пожиттєвого ув’язнення в Об’єднаних Арабських Еміратах.

Про це повідомляє Reuters.

«Літак із британським 31-річним докторантом Університету Дарема Метью Ходжесом сів у вівторок у лондонському аеропорту Хітроу. А за день до того Ходжеса було помилувано у Об’єднаних Арабських Еміратах та звільнено із довічного ув’язнення», - йдеться в повідомленні.

Влада Об’єднаних Арабських Еміратів помилувала британського науковця після публікації відеозапису, на якому він нібито зізнається, що є членом британської спецслужби МІ6. Сама Велика Британія заперечує, що Ходжес є шпигуном та вітає його звільнення і повернення на батьківщину.

Як відомо, Метью Ходжес утримувався під вартою в ОАЕ з 5 травня цього року, коли поліція заарештувала його в Міжнародному аеропорту Дубая якраз по завершенні його двотижневого перебування в цій країні з дослідницькою метою. Згодом же британця засудили до довічного ув’язнення за шпигунство.