Два десятки десантників у США постраждали під час стрибків з парашутом



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15 десантникам медична допомога була надана на місці, ще сімом потрібна була госпіталізація

Частина військовослужбовців під час виконання завдання приземлилася за межами відведеного квадрата на дерева й отримала травми

У США 22 десантники отримали травми в четвер, 3 жовтня, під час стрибків з парашутом біля бази Кемп-Шелбі в штаті Міссісіпі.

Про це повідомляє CNN з посиланням на офіційного представника 25-ї піхотної дивізії збройних сил США Ешлі Сенгстера.

Перед 84 десантниками в складі цієї дивізії було поставлене завдання зробити навчальні стрибки з парашутом з трьох військових літаків у нічний час доби.

Частина військовослужбовців під час виконання завдання приземлилася за межами відведеного квадрата на дерева й отримала травми різного ступеня тяжкості. 15 десантникам медична допомога була надана на місці, ще сімом потрібна була госпіталізація.

У Кемп-Шелбі проводяться десятиденні навчання за участю 650 військовослужбовців. Військові з'ясовують причини та обставини події.