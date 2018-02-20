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    Джонсон вважає «бардаком» ситуацію з Brexit

    Міністр не задоволений процесом виходу Великої Британії з ЄС
    Голова міністерства закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон назвав «бардаком» ситуацію з Brexit. Про це повідомляє газета Telegraph з посиланням на джерела в ЄС. За словами співрозмовників видання, цю заяву було зроблено на зустрічі Джонсона з німецькими чиновниками у Берліні. Відзначається, що глава британського МЗС,
    • Сьогодні, 09:14
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    Міністр не задоволений процесом виходу Великої Британії з ЄС

    Голова міністерства закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон назвав «бардаком» ситуацію з Brexit. Про це повідомляє газета Telegraph з посиланням на джерела в ЄС.

    За словами співрозмовників видання, цю заяву було зроблено на зустрічі Джонсона з німецькими чиновниками у Берліні.

    Відзначається, що глава британського МЗС, ймовірно, говорив про складні переговори щодо Brexit і не мав на увазі саме рішення країни вийти зі складу ЄС. Джерела повідомляють, що під час зустрічі Джонсон виступив із закликом на адресу німецьких чиновників перетворити Brexit на економічну можливість.

    МЗС ЄС міністр Brexit
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