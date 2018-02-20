Джонсон вважає «бардаком» ситуацію з Brexit

Міністр не задоволений процесом виходу Великої Британії з ЄС

Голова міністерства закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон назвав «бардаком» ситуацію з Brexit. Про це повідомляє газета Telegraph з посиланням на джерела в ЄС. За словами співрозмовників видання, цю заяву було зроблено на зустрічі Джонсона з німецькими чиновниками у Берліні. Відзначається, що глава британського МЗС,



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Міністр не задоволений процесом виходу Великої Британії з ЄС

Голова міністерства закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон назвав «бардаком» ситуацію з Brexit. Про це повідомляє газета Telegraph з посиланням на джерела в ЄС.

За словами співрозмовників видання, цю заяву було зроблено на зустрічі Джонсона з німецькими чиновниками у Берліні.

Відзначається, що глава британського МЗС, ймовірно, говорив про складні переговори щодо Brexit і не мав на увазі саме рішення країни вийти зі складу ЄС. Джерела повідомляють, що під час зустрічі Джонсон виступив із закликом на адресу німецьких чиновників перетворити Brexit на економічну можливість.