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    У світі

    Екс-очільника Volkswagen запідозрили у махінаціях з податками

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    Екс-очільника Volkswagen запідозрили у махінаціях з податками

    Колишньому голові правління німецького концерну Volkswagen Мартіну Вінтеркорну закидають не лише приховування реальних показників викиду газу в автомобілях, але і махінації з податками

    Колишнього голову правління німецького автомобільного концерну Volkswagen Мартіна Вінтеркорна, щодо якого зараз ведеться розслідування через «дизельний скандал», також підозрюють в ухиленні від сплати податків. Прокуратура міста Брауншвейг зараз веде розслідування щодо цього.

    За даними видання Bild am Sonntag, що вийшло другом у неділю, 29 липня, у 2016-2017 роках Вінтеркорн переказав декілька мільйонів євро на рахунок свого податкового консультанта. Також він відправив близько десяти мільйонів євро на рахунок у швейцарському банку, з яких кілька мільйонів - своїй дружині, яка також стала фігуранткою справи.

    Повідомляється, що ці гроші могли бути подарунком дружині, але в такому випадку з них мав бути сплачений податок розміром у півмільйона євро. Адвокат Вінтеркорна Фелікс Дьор заперечує це.

    «Це особиста справа, як він керує своїми активами», - заявив він. У примітці слідчих йдеться, що ці гроші могли бути «заначкою» колишнього очільника Volkswagen, проти якого зараз ведеться розслідування через «дизельний скандал».

    Як встановило американське розслідування, компанія Volkswagen у 2006 році почала розробку нового дизельного двигуна, який мав відповідати жорстким екологічним вимогам, що набули чинності у США в 2007 році. Топ-менеджмент автоконцерну анонсував виробництво «чистого дизеля», однак у ході розробки стало зрозуміло, що це неможливо.

    Зрештою, інженери VW створили програмне забезпечення, яке розпізнавало режим роботи автомобіля: тестовий, на час перевірки на відповідність екологічним стандартам, або реальний, на час використання на дорозі. В залежності від цього регулювалась система керування викидами. Під час атестації автомобілі відповідали стандартам США, а насправді рівень викидів під час користування на дорозі міг перевищувати їх у 40 разів.

    Джерело: Deutsche Welle

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