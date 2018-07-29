Екс-очільника Volkswagen запідозрили у махінаціях з податками



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Колишньому голові правління німецького концерну Volkswagen Мартіну Вінтеркорну закидають не лише приховування реальних показників викиду газу в автомобілях, але і махінації з податками

Колишнього голову правління німецького автомобільного концерну Volkswagen Мартіна Вінтеркорна, щодо якого зараз ведеться розслідування через «дизельний скандал», також підозрюють в ухиленні від сплати податків. Прокуратура міста Брауншвейг зараз веде розслідування щодо цього.

За даними видання Bild am Sonntag, що вийшло другом у неділю, 29 липня, у 2016-2017 роках Вінтеркорн переказав декілька мільйонів євро на рахунок свого податкового консультанта. Також він відправив близько десяти мільйонів євро на рахунок у швейцарському банку, з яких кілька мільйонів - своїй дружині, яка також стала фігуранткою справи.

Повідомляється, що ці гроші могли бути подарунком дружині, але в такому випадку з них мав бути сплачений податок розміром у півмільйона євро. Адвокат Вінтеркорна Фелікс Дьор заперечує це.

«Це особиста справа, як він керує своїми активами», - заявив він. У примітці слідчих йдеться, що ці гроші могли бути «заначкою» колишнього очільника Volkswagen, проти якого зараз ведеться розслідування через «дизельний скандал».

Як встановило американське розслідування, компанія Volkswagen у 2006 році почала розробку нового дизельного двигуна, який мав відповідати жорстким екологічним вимогам, що набули чинності у США в 2007 році. Топ-менеджмент автоконцерну анонсував виробництво «чистого дизеля», однак у ході розробки стало зрозуміло, що це неможливо.

Зрештою, інженери VW створили програмне забезпечення, яке розпізнавало режим роботи автомобіля: тестовий, на час перевірки на відповідність екологічним стандартам, або реальний, на час використання на дорозі. В залежності від цього регулювалась система керування викидами. Під час атестації автомобілі відповідали стандартам США, а насправді рівень викидів під час користування на дорозі міг перевищувати їх у 40 разів.

Джерело: Deutsche Welle