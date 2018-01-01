  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
    У світі

    Екс-радник Трампа, що розкритикував його, змінив свої слова

    Стівен Беннон заявив, що його критика була спрямована проти Пола Манафорта
    Колишній стратегічний радник в офісі Дональда Трампа Стівен Беннон заявив, що його критика була спрямована не проти президента США, а проти глави його передвиборного штабу Пола Манафорта. Про це Беннон заявив в неділю, 7 січня у Вашингтоні, повідомляє УНН. Також Беннон назвав Дональда Трампа-молодшого «патріотом і хорошою людиною»,
    • Сьогодні, 10:41
    • Розсилка
    <p>Колишній стратегічний радник в офісі Дональда Трампа Стівен Беннон</p>

    Колишній стратегічний радник в офісі Дональда Трампа Стівен Беннон

    Стівен Беннон заявив, що його критика була спрямована проти Пола Манафорта

    Колишній стратегічний радник в офісі Дональда Трампа Стівен Беннон заявив, що його критика була спрямована не проти президента США, а проти глави його передвиборного штабу Пола Манафорта.

    Про це Беннон заявив в неділю, 7 січня у Вашингтоні, повідомляє УНН.

    Також Беннон назвав Дональда Трампа-молодшого «патріотом і хорошою людиною», хоча раніше наводилися слова радника, в яких він як раз звинувачував сина президента у відсутності патріотизму.

    Критика з боку Беннона набула розголосу після того, як його процитував журналіст Майкл Вульфф у своїй книзі «Вогонь і лють: в Білому домі Трампа» (Fire and Fury: Inside the Trump White House). В одному з уривків Беннон нібито називає зустріч в 2016 році Дональда Трампа-молодшого з групою росіян «зрадою» і вважав її непатріотичною. Як говориться в книзі, Беннон зазначив, що повністю переконаний в обізнаності Трампа про цю зустріч.

    Тепер же Беннон заявив, що його критика з приводу зустрічі цілого ряду членів команди Трампа з представниками Росії в 2016 році була спрямована проти тодішнього керівника передвиборного штабу Трампа Пола Манафорта.

    За словами Беннона, Манафорт був прекрасно обізнаний про методи представників Росії.

    «Йому слід було знати, що вони лицеміри і хитруни і не є нашими друзями», - підкреслив екс-радник Трампа.

    Беннон зазначив, що в книзі Вульффа допущена неточність.

    Читайте також
    США Дональд Трамп манафорт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ