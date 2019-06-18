Facebook запускає власну криптовалюту



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У Facebook пояснили, що мета створення власної криптовалюти полягає в тому щоб дати користувачам більше доступу до «дешевих й кращих фінансових послуг»

Користувачі зможуть вже у 2020 році здійснювати перші транзакції

Компанія Facebook представила власну криптовалюту Libra.

Про це повідомляє The Guardian.

«Facebook представив власну криптовалюту Libra, яка дозволить мільярдам користувачів здійснювати фінансові транзакції по всьому світу. Такий крок також може сколихнути банківський сектор у світі», - йдеться у повідомленні.

Очікується, що користувачі зможуть вже у 2020 році здійснювати перші транзакції.

У Facebook пояснили, що мета створення власної криптовалюти полягає в тому щоб дати користувачам більше доступу до «дешевих й кращих фінансових послуг».

Зазначається, що над розробкою Libra працювали зокрема компанії Mastercard, PayPal, Coinbase й eBay.

Раніше повідомлялося, що плани соціальної мережі Facebook щодо запуску власної криптовалюти у 2020 році перебувають на завершальній стадії.