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    У світі

    Facebook запускає власну криптовалюту

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    У Facebook пояснили, що мета створення власної криптовалюти полягає в тому щоб дати користувачам більше доступу до &laquo;дешевих й кращих фінансових послуг&raquo; - Facebook запускає власну криптовалюту
    У Facebook пояснили, що мета створення власної криптовалюти полягає в тому щоб дати користувачам більше доступу до «дешевих й кращих фінансових послуг»

    Користувачі зможуть вже у 2020 році здійснювати перші транзакції

    Компанія Facebook представила власну криптовалюту Libra.

    Про це повідомляє The Guardian.

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    «Facebook представив власну криптовалюту Libra, яка дозволить мільярдам користувачів здійснювати фінансові транзакції по всьому світу. Такий крок також може сколихнути банківський сектор у світі», - йдеться у повідомленні.

    Очікується, що користувачі зможуть вже у 2020 році здійснювати перші транзакції.

    У Facebook пояснили, що мета створення власної криптовалюти полягає в тому щоб дати користувачам більше доступу до «дешевих й кращих фінансових послуг».

    Зазначається, що над розробкою Libra працювали зокрема компанії Mastercard, PayPal, Coinbase й eBay.

    Раніше повідомлялося, що плани соціальної мережі Facebook щодо запуску власної криптовалюти у 2020 році перебувають на завершальній стадії.

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