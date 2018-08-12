ФБР пов’язує Росію із кривавими сутичками у Шарлотсвіллі



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Сутички у Шарлотсвіллі у 2017 році

Американський конгресмен розповів про інформацію, отриману від ФБР

Конгресмен Том Гарретт отримав інформацію про можливу причетність Росії до заворушень в Шарлотсвілл на закритому засіданні ФБР, повідомив телеканал CNN.

Федеральне бюро розслідувань (ФБР) підозрює Росію в причетності до безладів в Шарлотсвіллі в 2017 році. Про це член Палати представників Конгресу США Том Гарретт заявив в суботу, 11 серпня, в інтерв'ю телеканалу CNN.

За словами конгресмена, близько двох місяців тому він знаходився на закритому засіданні ФБР за участю директора бюро Крістофера Рея. Конгресмен запитав, чи пов'язано втручання Росії з тим, що сталося в Шарлотсвіллі, і отримав ствердну відповідь. Отримана інформація не є секретною, підкреслив Гарретт.

Росія «прагне зіштовхнути американців один з одним, щоб підірвати довіру до демократій західного зразка», заявив конгресмен.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що засуджує «усі типи расизму та проявів насильства». Про це він написав у суботу, 11 серпня.

У цей день США готуються до річниці кривавих подій під час маршів білих націоналістів і ультраправих у Шарлоттсвіллі. Вони «призвели до безґлуздих смертей та розбрату», - зазначив очільник Білого дому.

Під час мітингу в Шарлотсвіллі рік тому відбулися сутички між ультраправими націоналістами, правими екстремістами та ультралівими. Під час сутичок в натовп в'їхав автомобіль, яким керував один з ультраправих. У результаті загинула 32-річна жінка, а ще 19 людей зазнали поранень різного ступеню тяжкості. Незалежне розслідування встановило, що хаос був викликаний пасивністю правоохоронців та браком координації між поліцією міста та штату.

Цього року поліція вживає посилених заходів безпеки, зокрема, перекриває окремі вулиці та мобілізувала сотні патрульних.

Джерело: Deutsche Welle